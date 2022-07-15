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校園裸女「喝醉躺路邊」噴血亡！衣褲四散角落　疑遭同學性侵致死

▲▼南韓仁荷大學。（圖／翻攝自나무위키）

▲南韓仁荷大學。（圖／翻攝自나무위키）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓今（15）日傳出驚悚的校園性侵命案！仁荷大學一名20多歲的女大生凌晨被行人發現全裸倒臥在後門道路上，頭部還流出鮮血，在報案送醫後仍宣告不治，警方發現女大生死前曾出席一場酒局，懷疑死因恐怕不單純，經過調查後，認為女大生恐怕是遭到同校男學生性侵致死，於是緊急逮捕該名男學生。

根據韓媒《News1》、《韓國日報》，一年級的女大生A某於15日凌晨3時49分，被行人發現倒臥在仁荷大學位於仁川市彌鄒忽區的校區後門道路上，被發現時似乎已處於酒醉狀態，身體全裸、一絲不掛，衣褲四散在周圍，她頭部流出鮮血、心跳停止，送往醫院急救後仍宣告不治。

當時向警方報案的民眾表示，「一名酒醉的女性全身脫光光、流著鮮血，倒臥在路邊。」

仁川彌鄒忽警察署表示，A某是暑假輔導課程的選修生，然而該課程為線上遠距教學，因此不必到校上課。目前警方正在調查A某前往學校的原因。

警方調閱監視器影像釐清女大生A某生前的動向，發現20多歲的男大生B某曾與A某在一起，懷疑兩人可能曾一起喝酒，於是將B某認定為性侵殺害A某的嫌疑人，B某在自知無法逃脫警方搜索網後，才決定向警方坦承犯案，因此被警方緊急逮捕。

該起案件爆發後，仁荷大學的在學生與附近居民皆無法掩飾驚恐神情，50歲的梁姓民眾表示，「大學校園內竟然爆發這種事件，令我感到無法置信！其實仁荷大學校區周邊並沒有圍牆，因此平時總是有許多醉漢混入鬧事。」

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