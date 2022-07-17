日本8月初恐「飆破40萬例」！　前厚勞大臣曝第7波最慘下場

▲日本第7波疫情再創新高，8月恐將突破單日40萬例確診。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本16日新增11萬675例確診，時隔5個月再度創下疫情爆發以來的新高，而受到疫苗保護力減弱與新變異株影響，第7波疫情越演越烈。前厚生勞動大臣田村憲久17日更表示，預估8月上旬單日確診將飆破40萬例，也就是說第7波的高峰將遠遠超過以往疫情。

根據《富士新聞網》報導，日本16日新增11萬675例，創新高的確診數字再度敲響警鐘。不僅如此，全國更有14個縣的單日確診都突破最高紀錄。

日本前勞動大臣、現任自民黨防疫對策本部主席的田村憲久17日上節目時則被問到，第7波疫情的高峰將會到達什麼境界時。而他也直言，根據部分看法，在最糟糕的情況下，8月的第1週可能就會來到40萬例。這個數字幾乎是目前歷史新高的4倍，因此也引發憂慮。

田村強調，雖然不希望疫情發展到那個程度，但是的確不能排除新增確診可能會到達這個數字。他表示，變異株在替換過程中出現驚人的成長，光是下週單日新增就有可能達到20萬例，因此也必須繼續維持醫療量能，以及患者所需的醫療設施，包含氧氣等。

由日本當局組成的防疫對策分科委員會會長尾身茂則表示，第7波疫情擴散的主因為傳染力驚人的BA.5逐漸成為主流毒株，再來就是疫苗的保護力下降，因此也呼籲符合資格的民眾應該盡速接種第4劑疫苗。

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