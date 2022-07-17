　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本8月初恐「飆破40萬例」！　前厚勞大臣曝第7波最慘下場

▲▼ 日本東京,熱浪,東京街景,東京街頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本第7波疫情再創新高，8月恐將突破單日40萬例確診。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本16日新增11萬675例確診，時隔5個月再度創下疫情爆發以來的新高，而受到疫苗保護力減弱與新變異株影響，第7波疫情越演越烈。前厚生勞動大臣田村憲久17日更表示，預估8月上旬單日確診將飆破40萬例，也就是說第7波的高峰將遠遠超過以往疫情。

根據《富士新聞網》報導，日本16日新增11萬675例，創新高的確診數字再度敲響警鐘。不僅如此，全國更有14個縣的單日確診都突破最高紀錄。

日本前勞動大臣、現任自民黨防疫對策本部主席的田村憲久17日上節目時則被問到，第7波疫情的高峰將會到達什麼境界時。而他也直言，根據部分看法，在最糟糕的情況下，8月的第1週可能就會來到40萬例。這個數字幾乎是目前歷史新高的4倍，因此也引發憂慮。

田村強調，雖然不希望疫情發展到那個程度，但是的確不能排除新增確診可能會到達這個數字。他表示，變異株在替換過程中出現驚人的成長，光是下週單日新增就有可能達到20萬例，因此也必須繼續維持醫療量能，以及患者所需的醫療設施，包含氧氣等。

由日本當局組成的防疫對策分科委員會會長尾身茂則表示，第7波疫情擴散的主因為傳染力驚人的BA.5逐漸成為主流毒株，再來就是疫苗的保護力下降，因此也呼籲符合資格的民眾應該盡速接種第4劑疫苗。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►床墊也能加「玻尿酸」！Q彈好睡，連謝祖武都愛

ET快訊
獨／聽槍響衝屋內！賴敏男見女兒倒血泊　與李鴻淵扭打拚命
全裸豔星繼承公公「500坪別墅」　揭富商老公深夜癖：忍無可忍
快訊／澎湖火燒船！　海上「烈焰、濃黑煙漫天」
醫偷吃護理師！　她墮胎2次痛訴「被逼的」下場慘
獨／「天然白色威而鋼」現身淡水！　專家興奮揭密
台灣近20年未見「黑星手槍」！　高大成曝李鴻淵槍枝來源
高雄爆「無差別攻擊」！翁遭壯漢爆打頭　警方說話了
快訊／迎正常生活！蔡英文鬆口了：評估開放時程表

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

和川普拚了！　傳蓬佩奧要參選2024美國總統

日本8月初恐「飆破40萬例」！　前厚勞大臣曝第7波最慘下場

南韓「現任警官」酒駕！連續撞毀9輛車開80公里　酒醒後全忘了

2050年高溫「提早28年」來了　英國氣象局驚人預測將成真

日大叔獨登「南阿爾卑斯山」！受困7天奇蹟生還　靠吃草維生

MMA選手擂台喪命！開場10秒遭「一拳擊倒」　奪命瞬間曝光

女大生全裸噴血！遭男同學「灌醉硬上」墜樓慘死　手機成破案線索

拜登又口誤！中東演說突爆「致敬美軍的自私」　尷尬影片曝光

掉進恐怖池塘！她掙扎浮出水面「發出這聲音」　被2鱷魚活活咬死

川普戰隊陸續回歸！傳再挑戰2024總統大位　全力籌組影子政府

駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

4死血案招魂！15次才3聖筊　賴家親屬：凶手怕不怕死刑？

阿公年輕太帥！孫女不敢信　看照片驚呼：以為這是你弟

李鴻淵摯友：他禮貌隨和　嘆8年心結勸不了釀悲劇

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

炎亞綸.鬼鬼等4人「出走《營業中》」　第二季剩楊銘威..團隊分裂原因曝

王淨登小巨蛋「下面濕一片」　A-LIN笑虧：夢想因厚臉皮實現XD

和川普拚了！　傳蓬佩奧要參選2024美國總統

日本8月初恐「飆破40萬例」！　前厚勞大臣曝第7波最慘下場

南韓「現任警官」酒駕！連續撞毀9輛車開80公里　酒醒後全忘了

2050年高溫「提早28年」來了　英國氣象局驚人預測將成真

日大叔獨登「南阿爾卑斯山」！受困7天奇蹟生還　靠吃草維生

MMA選手擂台喪命！開場10秒遭「一拳擊倒」　奪命瞬間曝光

女大生全裸噴血！遭男同學「灌醉硬上」墜樓慘死　手機成破案線索

拜登又口誤！中東演說突爆「致敬美軍的自私」　尷尬影片曝光

掉進恐怖池塘！她掙扎浮出水面「發出這聲音」　被2鱷魚活活咬死

川普戰隊陸續回歸！傳再挑戰2024總統大位　全力籌組影子政府

和川普拚了！　傳蓬佩奧要參選2024美國總統

愛妻夜會男同事…夫炸醋意杯盤砸破他頭！老婆跑了又被判刑

長榮老臣公開信揭祕辛　張國煒臉書暗喻「說實話才對的起老人家」

刷卡訂房最高33%優惠！8家銀行方案一次看　這家現省1萬8

達賴喇嘛西藏宗教基金會　今訪北港朝天宮贈匾並分靈媽祖

麻豆「30元」碗粿老店每天熱賣上百碗　順遊恐怖地獄只要5分鐘

男星驚喜現身西門町！　「拿水槍狂噴射」路人全暴動了

擁抱林佳龍和解？　蔡其昌羞曝：比較常抱太太「跟男生抱不習慣」

獨／聽槍響衝屋內！賴敏男見女兒倒血泊　與李鴻淵拚命遭轟頭

貪官落網穿淘寶百元衣　「裝清廉」私下收賄上千萬

中和中正路一排「深V車頭燈」！ 西施辣照瘋傳...老司機：嫂子很火

國際熱門新聞

2022年6天災　盲眼龍婆預言中了

闆娘為了「表情符號」氣炸尖叫！　她慘遭解雇

遊樂園大鐘擺甩到空中解體　砸死2客

女大生全裸噴血！遭他「灌醉硬上」墜樓慘死

女秘書失蹤　腐屍2側擺滿粉紅氣球

疫苗衝擊「身材教科書」　日大批AV女優拒打原因曝

韓女大生被同學性侵　推下3樓亡

刺穿頭骨虐美幹員　墨毒梟教父落網

烏貨機墜毀希臘大爆炸影片曝！　8人生死不明

掉進恐怖池塘　她發出聲音慘被鱷魚咬死

母象跪地救小象昏厥　救援人員CPR搶回一命

已婚男腹痛不敢說　結果竟是寶特瓶卡肛門

沙王儲駁記者遇害責任：美也曾犯錯

日本「今增11萬例」創歷史新高！

更多熱門

相關新聞

韓「現任警官」酒駕！連續撞毀9輛車

韓「現任警官」酒駕！連續撞毀9輛車

台灣女學生曾以琳遠赴南韓留學，慘遭當地酒駕肇禍致死的事件歷歷在目，豈料如今又傳出一起離譜的酒駕案，駕駛還是一名現職警察，他於14日凌晨在酒醉的狀態下開車，不僅連撞巷弄內的9輛汽車、紅綠燈桿，甚至還從首爾一路開到京畿道利川市，沿途路程長達80公里。

日大叔獨登「南阿爾卑斯山」！受困7天奇蹟生還

日大叔獨登「南阿爾卑斯山」！受困7天奇蹟生還

女大生全裸噴血！遭他「灌醉硬上」墜樓慘死

女大生全裸噴血！遭他「灌醉硬上」墜樓慘死

亞洲BA.2.75連爆　新加坡證實2例境外移入

亞洲BA.2.75連爆　新加坡證實2例境外移入

首爾「同志遊行」睽違3年！13萬人盛裝出席

首爾「同志遊行」睽違3年！13萬人盛裝出席

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

2022年6天災　盲眼龍婆預言中了

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

媽險被車撞　6歲女童轟情侶：下來道歉

連戰陪洗頭突癱坐　方瑀：若沒遇「她」我與連戰就天人永隔

李鴻淵3把槍！驚見黑幫最愛「大黑星」

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

白肌妹沒穿內衣逛市場全被拍！

《全明星4》疑紅隊隊員大曝光！

妻罹卵巢癌末期！婦產科名醫「親站手術台」潰堤

闆娘為了「表情符號」氣炸尖叫！　她慘遭解雇

遊樂園大鐘擺甩到空中解體　砸死2客

6、7年級生「便當必喝冬瓜茶」！消失真相超暗黑

顏佑庭「實習失敗」回不去《營業中》！

拿夫「哥吉拉送親戚」被提離婚！妻認錯後竟討房

更多

最夯影音

更多
駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單
朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

4死血案招魂！15次才3聖筊　賴家親屬：凶手怕不怕死刑？

4死血案招魂！15次才3聖筊　賴家親屬：凶手怕不怕死刑？

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面