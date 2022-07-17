京都祇園祭睽違3年亮相！23座山鉾祈願疫情退散　民眾報復性出遊

▲京都祇園祭前祭，民眾於16日晚間開始聚集在充滿攤販的四條通，增添慶典氛圍。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

被稱為京都三大祭、同時也是日本三大祭的「京都祇園祭」睽違3年終於再度回歸市民懷抱，先前已經因為新冠疫情連續2年停辦，而這場祭典的最大看點為前祭山鉾巡行，今（17）日上午9時起便有23座裝飾豪華的山鉾從四條烏丸附近開始巡行。

根據日媒《NHK》，前祭「山鉾巡行」為京都祇園祭的重要看頭，2020、2021年因為新冠疫情而停辦，今年則終於再度恢復舉辦，早從前一天晚上起，許多滿心期待的民眾便擠滿燈火通明的四條通，拿起手機拍下攤販聚集的四條通與烏丸通，祇園囃子音樂聲響徹雲霄，形成睽違已久的熱鬧繁華景象，為慶典更添增一層氛圍。

▲參與京都祇園祭「山鉾巡行」的山鉾達23座。（圖／達志影像／美聯社）

17日上午9時起，高達23座的山鉾從四條通烏丸附近的十字路口開始出發巡行，遊行隊伍沿途行經河原町通、御池通，以長刀鉾為前鋒、船鉾為後頭，祈願疫病能夠就此退散，乘坐在長刀鉾上的稚兒之神（男童）用刀切斷注連繩，注連繩為區分神聖區域的結界，代表開啟神的領域。

前祭的另一重要看點是「辻回し」，舉行的山鉾為長刀鉾、函谷鉾、雞鉾、菊水鉾、月鉾、放下鉾、岩戶山、船鉾，這些超過10公噸的山鉾行經十字路口時進行90度迴轉，祭典時會在街道放置竹片、同時在竹片上潑水，透過轉動繩索來轉動山鉾，考驗山鉾的轉彎技巧，沿途觀賞祭典的路人不斷鼓掌叫好。

▲「辻回し」考驗山鉾的轉彎技巧。（圖／達志影像／美聯社）

一名來自大阪的40多歲男性受訪時表示，「能夠觀賞如此具京都特色的祭典，實在是三生有幸！這場慶典睽違3年才終於再度舉辦，民眾們等候了許久。」

報導指出，隨著近來日本新冠疫情升溫，主辦方「祇園祭山鉾連合會」叮囑參加人員測量體溫、出示疫苗接種證明，同時呼籲每個人維持基本的社交防疫距離。

據悉，京都祇園祭起源自平安時代，京都神泉苑曾於西元863年舉辦御靈會超渡因疫病去世的怨靈，隨著864年富士山噴發、869年發生地震，接連不斷的天災人禍與平安京的潮濕氣候導致大規模疫情爆發，京都東山祇園社祭祀牛頭大王後瘟疫才逐漸平息，直到970年祇園祭成為祈願平定疫病的慣例慶典。

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