李鴻淵冷血槍殺4人！李家門口突現警車　家人全身包緊緊快閃離開

記者許權毅、林冠吟／南投報導

56歲李鴻淵14日闖入南投草屯康建生技公司，對5人行刑式槍決轟頭，釀成4死1重傷的悲劇。李鴻淵15日在台中養生館落網被逮後，更是對著媒體高喊，「我要報仇」、「我是報仇殺人」等語，讓附近鄰里看電視聽聞李鴻淵行兇殺人後也相當震驚，直言李平常真的「很有禮貌」、「很乖」，不敢相信李鴻淵竟然幹出這樣的事情。而16日下午，突然有警方出現在李家門口前，李鴻淵的家人隨後則全身包緊緊，拿著大包小包上車，在警方的偕同下快閃離開。

▲李鴻淵家人16日下午突在警方協同下，提著大包小包快閃離開。（圖／民眾提供）



南投草屯康建生物科技公司14日4死命案，為離職員工李鴻淵闖入公司，對5人行刑式槍決轟頭，釀成4人死亡、創辦人賴敏男重傷，而賴敏男胞弟賴鋕卿、課長劉慶杉、賴敏男女兒賴彥予、及女會計主任張嘉綺則慘死槍下。

李鴻淵殺人後便騎著機車展開20小時的逃亡，為躲避警方追緝，李也相當狡猾，在逃亡途中即丟棄手機，也未使用新門號，讓警方無法鎖定，只能改以調閱監視器方式來追緝；過程中，他也多次轉乘計程車製造斷點，企圖躲避警方追緝，最終警方在訪查多名計程車司機後，鎖定李鴻淵的落腳處，並在15日下午1時50分許於台中某養生館將人活逮。

▲李鴻淵於台中某養生館中被逮。（圖／記者陳以昇攝）



16日下午稍早，一整天均無人進出的李家門前，先是突然出現一名男子騎乘機車快閃離開，隨後再返回李家；而空了一整天的李家門前突然出現警車，也瞬間引起軒然大波，李鴻淵的家人則是全身包緊緊，提著大包小包上車，並在下午3時40分許左右，在警方的偕同下快速離開，暫時不知道去向何處。

▲▼李鴻淵家人16日下午突在警方協同下，提著大包小包快閃離開。（圖／民眾提供）

