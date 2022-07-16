名片現身南投血案現場　高大成本尊訝異...親曝「唯二可能性」

▲南投血案現場一處休息室桌上出現法醫高大成名片。（圖／民眾提供、記者許權毅攝）



記者游瓊華、許權毅／台中報導

南投康建生技公司血案釀4死1傷，記者直擊現場發現，農資室隔壁為一處員工休息室，除了時鐘恰巧停在5點41分案發時間左右，桌上還有一張法醫高大成的名片。對此高大成非常訝異表示，自己不認識賴敏男，但也有朋友做靈芝生意，可能先前有見過面、換名片，但自己沒有印象了，或是有人到診所櫃台拿取的。

▲康建下方300公尺處農資室為第一現場，一旁員工休息室留著許多生活痕跡。（圖／記者許權毅攝）



事發第一現場為康建公司往下走約300公尺的農資室，建築由鐵皮搭建而成，一旁緊鄰的為員工休息室。現場封鎖線逐步拆除後，能進一步觀察裡頭狀況，桌上擺放零食、茶葉，能看出許多生活痕跡，更被發現時鐘疑似故障停留在5點41分，與案發時間相去不遠，桌上有單獨一張名片壓在玻璃下，上面竟是知名法醫高大成的名字。

▲康建生技公司槍擊案4死，現場陳屍位置曝光。（圖／ETtoday製）

法醫高大成現身回應，指著診所櫃檯上擺放的名片表示，該張名片是擺放在診所讓病人拿取的樣式，並非私下應酬給友人的，也說自己並不認識賴敏男，確實是有朋友是做靈芝事業，也許是之前有打過照面而交換名片，但沒有印象。

▲法醫高大成認為李嫌背後還有主謀。（圖／ETtoday資料照）

高大成曾透露自己看法，認為李嫌背後另有主謀，認為康建研發出培養牛樟芝菌絲可能「擋人財路」，才會唆使李一口氣轟斃3名康建高層以及掌握技術能力的課長，擺明就是要「滅廠」，要讓康建無法再營運。