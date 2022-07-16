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高雄天府宮「烤肉攤老闆」慘死！汽車閃騎士誤踩油門猛撞

記者吳奕靖、鄒鎮宇／高雄報導

高雄市左營區蓮潭路15日晚間發生死亡車禍，天府宮前的烤肉攤46歲陳姓男老闆遭車撞死，37歲黃姓男駕駛被依過失致死送辦。對此，當地人感嘆感嘆蓮池潭附近一到晚上就成為飆車族的聖地，希望警方可以加強巡邏、執法，「不再有下一個人在蓮潭，死在飆車族的輪下」。

▲▼高雄天府宮「烤肉攤老闆」慘死！汽車閃騎士誤踩油門猛撞。（圖／翻攝爆料公社）

▲高雄左營天府宮前的烤肉攤老闆15日遭撞亡。（圖／翻攝爆料公社）

有網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，左營區蓮潭路天府宮前每周一、二、四、五都會有一攤烤肉攤出來擺攤；沒想到，烤肉攤的二代老闆15日晚間被撞死，現場居民立刻協助報警，且烤肉攤的阿伯店員也重傷。

▲▼高雄天府宮「烤肉攤老闆」慘死！汽車閃騎士誤踩油門猛撞。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼烤肉攤老闆送醫後不治，員工則手、胸受傷。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼高雄天府宮「烤肉攤老闆」慘死！汽車閃騎士誤踩油門猛撞。（圖／記者吳奕靖翻攝）

原PO表示，他真的很氣，蓮池潭附近晚上8點後到深夜，就會因燈光昏暗、人煙稀少等因素，成為飆車族的聖地，「動不動就有一兩台汽車來把這裡當環潭飆車場」，希望警方可以加強巡邏、嚴格執法，不再讓受害者出現。此外，他也附上現場照片，可以看見滿地殘跡。

網友看完紛紛留言，「太可怕了，我家附近的烤肉攤」、「沒有鬧大都不會被重視，飆車問題一直都存在，只是地方有心沒心去處理而已」、「廟前撞死人，駕駛人一輩子活的安心嗎」、「過不久就有限速30的牌子跟測速桿出現了」、「那些飆車的真的太可惡了」。

▲▼高雄天府宮「烤肉攤老闆」慘死！汽車閃騎士誤踩油門猛撞。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼黃男閃避騎車騎士，誤踩油門撞上柵欄。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄天府宮「烤肉攤老闆」慘死！汽車閃騎士誤踩油門猛撞。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此，警方表示，該起車禍事件於15日19時24分發生，37歲黃姓男駕駛行駛於蓮潭路，以南向北方向前進。同方向直行的21歲黃姓男騎士要在蓮潭路151巷左轉，導致37歲黃男閃避不及，擦撞機車後誤踩油門，撞上廟方門口鐵柵欄，柵欄再撞擊廟前方空地的烤肉攤販，造成攤販員工58歲黃男的手及胸口受傷送醫，46歲陳姓老闆送醫急救不治。

左營分局表示，汽機車駕駛酒測值皆0，相關肇事原因待後續釐清，全案依過失致死函送地檢署送辦。警方呼籲，駕駛人行車應注意車前狀況，以免發生車禍事故，危害生命財產安全。左營分局將加強該路段交通稽查守望，以減少事故發生，並結合社區及各種民間集會加強宣導行經路口應減速慢行，注意車前狀況，遵守交通規則。

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