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嘉縣鹿草複合式健康篩檢　呼籲遠離菸害

▲▼ 嘉縣鹿草場複合式健康篩檢 呼籲健康休閒遠離菸害 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉縣鹿草場複合式健康篩檢，籲鄉親健康休閒遠離菸害 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局於鹿草鄉下潭國小舉行複合式健康篩檢，欣逢暑假特規劃菸害防制宣導活動，邀請蒜頭國小舞蹈班，以國標結合街舞展現青春活力，呼籲家長及青少年，多安排戶外活動，從事正當休閒娛樂，拒絕菸品與電子煙的誘惑，遠離菸害健康放暑假。

▲▼ 嘉縣鹿草場複合式健康篩檢 呼籲健康休閒遠離菸害 。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁說，國人十大死因大都和吸菸有關，包含癌症、心臟病、中風、慢性肺部疾病及生殖系統疾病等，而二手菸、三手菸的傷害更不容小覷，殘留在抽菸者頭髮、衣物、抱枕、地毯上的有毒氣體與微粒，即使煙霧散去多時，這些毒物仍不會消失。

衛生局長趙紋華表示，近來電子煙設計新潮、酷炫，常以「危害小」、「可幫助戒菸」等廣告說詞吸引年輕族群使用，國外研究顯示，13至24歲的青少年使用電子煙，被診斷感染新冠肺炎陽性的可能性是非吸菸者的5倍；曾吸菸又使用電子煙的雙重使用者，染疫風險更高達7倍，吸菸不但影響呼吸系統和免疫系統，更是新冠肺炎的危險因子。

▲▼ 嘉縣鹿草場複合式健康篩檢 呼籲健康休閒遠離菸害 。（圖／嘉義縣政府提供）

正值暑假，青少年若涉足不良場所易成為菸品受害者，為保護青少年身心健康降低吸菸率，衛生局與警察局共同合作，針對縣內網咖、電子遊戲場、KTV及夜店等場所進行菸害防制稽查，並倡議不得提供菸品給未滿18歲者，未滿18歲者不得吸食菸品，違者將依法裁罰，鼓勵家長以身作則遠離菸品外，可多安排戶外活動，引導青少年從事正當休閒娛樂。

▲▼ 嘉縣鹿草場複合式健康篩檢 呼籲健康休閒遠離菸害 。（圖／嘉義縣政府提供）

趙紋華說，嘉義縣社區複合式健康篩檢，每年巡迴6鄉鎮辦理，全套式免費健檢服務，包含血液檢查、4大癌症篩檢(口腔癌、大腸癌、乳癌、宮頸癌)，更結合智慧科技提供心房顫動及眼底檢查等40多項服務，是定期健檢的最好機會，除定期篩檢外，民眾應遠離危害健康的不良習慣。

衛生局提醒，吸菸百害無一利，更是新冠肺炎的危險因子，呼籲鄉親遠離菸品，如有戒菸需求，可尋求醫療院所及各鄉鎮市衛生所戒菸門診提供專業醫療資源協助外，也可撥打免費戒菸專線0800-63-63-63，歡迎民眾多加利用。

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