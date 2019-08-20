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吸出袋袋紅色濃液…里長號召上百警民響應！捐血救命

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▲▼博嘉夏日揪熱血，文山警挽袖鬥陣來。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲文山警挽袖捐血響應活動，同時也至現場設犯罪預防宣導攤位。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

記者孫于珊／台北報導

台北市文山區博嘉里18日上午9時至12時舉辦社區整合性健康篩檢及捐血活動，里長吳坤輝號召警民共襄盛舉，現場吸引二、三百位民眾到場！文山第一分局反毒宣導團也至活動現場設立犯罪預防宣導攤位，積極執行「春暉專案」。

這次健康篩檢及捐血活動由萬芳派出所配合博嘉里辦公室、文山區健康服務中心、台灣血液基金會在木柵路四段157-1號舉行。員警除了到場捲起袖子捐血響應，也在現場分送各類文宣，提醒家長留意子女生活、交往狀況、打工情形，預防從事性交易、酗酒、染毒、吸菸、吃檳榔及其他不良行為，以保護青少年安全，並透過有獎徵答贈送精美小禮物的方式，加深參與民眾認識毒品公害及涉毒特徵，灌輸民眾全民反毒、掃除毒品危害的理念。

文山第一分局呼籲，民眾應多關心孩子暑期生活，並留意偽裝成咖啡包、糖果等新型態混合型毒品，以免孩子誤觸染毒；另發現疑似涉毒案件或情資，也可透過友善通報網，協助警方徹底掃除社區毒品，共同營造「安全無毒」的居住環境。

▲▼博嘉夏日揪熱血，文山警挽袖鬥陣來。（圖／記者孫于珊翻攝）

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關鍵字：捐血,熱血,文山,挽袖,博嘉里,宣導,健康篩檢,反毒

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