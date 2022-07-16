12歲小女友問「露骨數學題」！媽看兒子訊息崩潰：是我大驚小怪？

▲原PO兒子女友傳的訊息很早熟。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者朱祖儀／綜合報導

小孩太早熟，家長該怎麼面對呢？一名媽媽透露，最近12歲兒子交了女朋友，一開始以為2人的對話都很單純，沒想到女方傳的訊息竟充滿性暗示，還有一道「18禁數學題」，讓她看了好崩潰，驚呼「現在的12歲都是這樣？」想問問大家該如何解決。

「現在的小孩都很早熟嗎？」原PO在「匿名公社」發文表示，兒子是獨生子，個性非常單純，平時連髒話都不會說。最近對方交了女朋友，一開始她沒有太在意，未料聽了2人的對話，竟讓她嚇得下巴差點掉下來。

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原PO透露，一開始小女生傳訊息說，「我正在洗澡」、「我在吹頭髮」、「如果我們一起去住飯店，你會幫我吹頭髮嗎」，這裡她勉強能接受，但接著女方又問，「如果我洗澡需要20分鐘，你洗澡需要10分鐘，那我們一起洗的話需要多少時間呢？」兒子原先以為是數學題，就回答「30分鐘」，但對方卻反問「時間不是應該更久嗎？會發生怪怪的事情啊？」最後還直接問是否會發生關係。

原PO看到小女生傳的訊息當場嚇壞，不敢確定是不是自己太大驚小怪，「現在的12歲都是這樣？」也不知是否該和對方家長溝通，以避免未來發生憾事，為了這個問題，她差點一夜白頭，因此只好PO文希望大家可以幫忙解惑。

▲原PO看到訊息後相當崩潰。（示意圖／取自視覺中國CFP）

不少網友看到後紛紛表示，「現在的小孩本來就很早熟，而且現在男生也要保護自己，要教你兒子正確性觀念還有法律，女生還沒滿16歲，最好都不要發生性關係，免得被告，還有對話留著以備不時之需」、「才12歲而已！這小女生很有事耶」、「要教育兒子對象要慎選，這年代乖巧安份女生罕見了 」、「妳也應該教導你兒子正確性觀念，而不是當作別人家的有問題就避而不談」。