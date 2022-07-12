「與好哥們單獨過夜」女友曝1身分：不可能啪啪！男友綠炸了

▲女友與「好哥們」單獨過夜，讓男友氣炸了！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

孤男寡女還共處一室，大家相信只有純友誼嗎？一名網友透露，同事女友不顧他感受，竟與男性友人出遊過夜，且女方還認為大驚小怪，因為友人是好哥們關係，加上是同性戀，因此不可能發生人與人的連結。對此，原PO也困惑求問「男女一起過夜不做愛的機率？」文章炸出一票老司機熱議。

一名網友在PTT以「男女一起過夜不做愛的機率？」為標題透露，最近同事綠光頂照，原來他與女友冷戰好幾週了，原因是女方跟男性友人出去過夜，兩人共處一室，讓同事氣到炸裂。

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同事轉述，女友頻頻強調與對方是好哥們，加上對方性向是喜歡男生，因此「不可能發生關係！」對此，讓原PO感到好奇拋問，「男女兩個人出去玩過夜，不做愛的機率是？」

文章曝光後，底下網友「女生跟gay做愛的話，算是蕾絲邊嗎」、「帽子戴好，都歪了」、「如果真的是gay當然不會做，姊妹關係」、「你就是你同事嗎？幫QQ」、「有可能啦，就真的不合口味」、「 顏值決定機率」、「不懂避嫌，分了吧」、「哥們發生的不算，懂嗎」。

另一名網友回文，並自曝遇過類似狀況，表示他與女友是遠距離戀愛，女友曾跟幾個閨蜜，以及兩位男性友人一起過夜。一開始原PO難以接受，但得知兩位男友人是同性戀又是情侶身分，就讓原PO卸下心防，「我就完全不擔心了，他們也不會單獨過夜啦...原PO同事帽子還是要帶好。」

▼老司機炸鍋討論。（圖／翻攝PTT）

