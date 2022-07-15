到主題樂園玩　兒在水裡「踩到耳針」媽氣炸！網：隔著螢幕看都痛

▲夏天戲水是最好的消暑方式之一。（示意圖／取自Pexels）

實習記者李鎮宇／綜合報導

夏天戲水可說是消暑的最佳方式，許多家長會帶著小孩到主題樂園玩水。不料，有名母親卻稱，帶著6歲兒子去玩水，孩子竟然在水裡踩到耳針！她更驚呼，「如果今天，踩到的是傷口不易癒合疾病的人，就不是擦擦藥就會好這麼簡單了！」網驚呼，「隔著螢幕看都痛」。

該名母親在網路社團「爆廢公社」發文，因天氣炎熱帶6歲兒子到樂園玩水，沒想到玩著玩著，孩子竟然在水裡踩到「耳針」。雖然針的體積很小，但是皮膚因為長時間泡在水裡，所以會變得非常軟，一踩到就扎進去了。

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▲該名兒童採到耳針。（圖／翻攝自爆料公社）



原PO表示，本想帶孩子體驗大海嘯的樂趣，結果遇到這種事情，現在兒子連踏進去都不願意了。她接著嚴厲指責，「如果下次是長耳針、別針呢」、「萬一，踩到的是傷口不易癒合疾病的人，就不是擦擦藥就會好這麼簡單了，真是白眼都要翻到後腦勺」。

網友紛紛驚呼道，「隔著螢幕看都痛」、「也太恐怖 底部隨時有炸彈的感覺」。也有人分享自己的經驗，「我自己踩過自己掉地上的，真的痛爆」、「去游泳池這種地方，不是應該卸下一切飾品嗎？」此外，也有不少人留下，「弟弟要注意傷口唷！祝趕快復原」、「希望弟弟早日康復」這種超溫暖的留言。