阿嬤「討要一碗羊肉湯」原因超催淚！淪街頭拾荒：兒媳捲走救命錢

▲老人要羊肉湯的影片引發熱議。（圖／翻攝自北京青年報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名頭髮花白的阿嬤，近日向羊肉湯店老板請求要剩羊肉湯的影片，引發廣泛關注。現場影片顯示，一位老人向店主詢問是否有剩的羊肉湯，請求店主給自己一些。影片中，老人自稱，她的兒子因事故高位截癱，已癱瘓臥床10多年，一家人生活困難。

影片中，阿嬤強調，自己只要一些湯就可以，要帶回去給兒子喝。在她說到兒子的時候，老人明顯心裡有很多委屈，眼裡更多的是無奈。據老人自稱，兒子出事之後，兒媳婦就跑了，當時家裡借了30萬人民幣準備給兒子治病用的，結果讓兒媳還捲走了20萬（約新台幣89萬元）。

據《北京青年報》報導，影片發布後，引發不少網友熱議，很多人表示希望能夠幫助老人一家。

針對這段影片，山東青島李村街道辦事處7月14日回應稱，近日，有網友在網路發布轄區「一老人為其癱瘓的兒子向羊肉店老板要羊肉湯」的影片，發現該情況後，該街道高度重視，迅速落實。

經了解，影片中老人為該街道青峰路社區低保戶李姓男子的母親。李男有肢體一級殘疾，從2012年11月開始享受低保。街道一直關注該家庭生活情況，目前李男每月領取最低生活保障、困難殘疾人生活補貼以及其他專項補助，並享受殘疾人居家托養服務。下一步，該街道和社區將持續關注該家庭生活狀況，積極對接社會愛心組織、企業等，對其進行幫扶。

一名社區工作人員透露，老人的兒子是北京大學碩士畢業，在國外工作，也曾自主創業，後因事故高位截癱臥床10多年。老人的兒子性格比較開朗，頭腦很有條理。該工作人員說，老太太家是低保戶，其愛人已退休，平時老太太會出去撿紙盒等貼補家用。

目前，已有當地組織正準備對老人一家組織募捐。