無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開　人妻哭：想要又不能偷吃

▲老公都不願意碰原PO。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

夫妻間不只價值觀需要磨合，性生活也同樣要互相配合才能走得長久。一名人妻抱怨，老公已經許久沒有碰過她，即使她穿著性感睡衣色誘，對方也不為所動，已經長達7年時間，讓她覺得很孤單，不知道該怎麼辦。PO文曝光後掀起眾人熱議，網友紛紛建議「直接坐下來談最快」。

原PO在臉書「匿名公社」發文表示，和老公結婚多年，育有一名小孩，孩子出生後2人幾乎都是分房睡，已經長達7年沒有性生活。但她也有慾望，於是就穿上性感睡衣誘惑老公，想重拾過往的激情生活，但對方仍不願意碰她，且晚上看到她靠近還會躲開，只會繼續滑手機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，老公平時都會做家事，也都會繳帳單費用，該做的家務都沒有漏掉，可唯獨就是不碰她，讓她覺得很難過，表示「我好想要又不能偷吃」，因此只好PO文求助，看看有沒有好方法可以讓夫妻生活變得甜蜜。

▲原PO想色誘老公也失敗。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

PO文曝光之後，網友紛紛表示「這種老公去哪找啊！要好好珍惜」、「說不定妳的存在只是障眼法」、「太厲害了，妳竟然可以忍7年」、「可能他年紀到了，力不從心了吧」、「直接攤開來溝通，不說的話就這樣一輩子吧」、「他可能發現自己喜歡男生了」、「溝通看看，真不行的話我們也沒辦法幫妳」、「問他是不舉了，還是外面有別人了，如果都不碰就離婚，雙方協議好撫養問題繼續生活」。