「錶界台積電」放女友腿上　他吃一餐70萬慘飛！網驚呆：好扯　

▲下車準備要吃飯，綠水鬼憑空消失了！（圖／翻攝宜蘭知識+）



網搜小組／劉維榛報導

一頓飯損失70萬元！一名男苦主哀號，最近去礁溪遊玩，中午要到石窯雞店用餐，因為手流汗，便把勞力士手錶暫放在女友大腿上，下車後，「短短幾10分鐘，手錶就蒸發了！」如今手錶仍下落不明，讓苦主急著PO文尋求，「願意送大紅包感謝。」文章曝光後，有網友驚呼，這是錶界的台積電，網路價已飆破70萬。

一名男網友在臉書《宜蘭知識+》替朋友的同事發文，對方於周一（11日）中午去礁溪某家石窯雞用餐，結果心愛的「勞力士手錶」掉在停車場，呼求善心人士幫忙一起找，若撿到歸還，對方會包紅包以表謝意。

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事實上，這支手錶價格驚人，失主特別強調款式「126610LV 」就是大家所熟悉的綠水鬼，是專為潛水世界打造的超強錶款，查看勞力士官網，新一代Oyster Perpetual Submariner Date訂價為35萬1500元，但網路已喊破70萬。

日前還有網友在論壇《Mobile01》拿綠水鬼與台積電做神比擬，「最近聽到很多人在酸運動錶下跌，跌多慘，大概是他們手上持股崩跌了，把怒氣出在勞力士身上，事實上綠水鬼比台積電股票更穩呢，更何況台積電其實下看380不是夢。」

回歸正題，至於手錶是如何憑空消失的？苦主還原當時狀況，因為上個出遊地點太熱，導致他流很多汗，便摘掉手錶，隨後放在女友大腿上，怎料停妥愛車後，「下車可能掉了沒發現...短短幾10分鐘，手錶就蒸發了。」苦主也強調，目前已報警備案了。

▲有人找到歸還的話，苦主會送大紅包感謝！（圖／翻攝宜蘭知識+）

底下網友熱議，「好好問女友啊，這麼明顯」、「女友關機中嗎」、「好貴的幾十分鐘」、「也向勞力士報一下遺失吧，如果錶有回廠維修、洗油查得到」、「礁溪會因為這樣出現尋寶人潮嗎、「7X萬直接飛去」。

▼這款蠔式鋼41毫米，售價35萬多元。（圖／翻攝勞力士官網）

