基隆+427！全市專責病房收治54人　林右昌：空床率53.4%

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心14日公布國內本土病例新增2萬7597例，其中基隆新增456例，全市專責病房目前收治54人，仍維持超過5成的空床率，林右昌籲請民眾勤洗手、戴口罩、保持社交距離落實防疫。

有關基隆市疫情部分，基隆市今日456名確診人數中，外縣市通報62例，佔13.60%；其中女性260人、男性196人；若以年齡別區分，以35-44歲的91人最多，占19.96%；其次是25-34歲的80人，占17.54%；至於75歲以上的長者有10人、65-74歲有27人、6歲以下有34人。

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基隆市現有COVID-19專責病房116床，目前收治54人、空床62床，空床率53.4%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症26名、中症2名、輕症11名；部立基隆醫院：中症3名、輕症12名；三總基隆分院及礦工醫院皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估12萬3679人，利用快速通道的有3萬4355人，有6萬5666人完成健康條件審核，符合資格已派案4萬9930人，條件不符合則有1萬5736人。

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