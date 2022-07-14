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家中20萬現金消失！無闖入跡象　看監視器揪出鄰居：不是第一次了

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

基隆有民眾報案稱住家遭人闖入，屋內20萬現金不翼而飛，但現場出入口卻無破壞跡象，搞不懂竊賊如何進入屋內。經警方調閱監視器後，發現鄰居涉有重嫌，犯嫌以撬開鐵窗的方式入屋行竊，離開時再把鐵窗復原，可怕的是，這還不是他第一次侵入該住處，警方隨後將犯嫌逮捕歸案，並追回贓款。

▲▼基隆13日有民宅失竊，竊嫌是鄰居。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆有民眾報案住宅遭侵入還失竊20萬元現金，經警方調閱監視器，竊嫌竟是鄰居，而且還不是第一次侵入。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市警察局第一分局延平街派出所於13日13時許接獲民眾報案，指稱住家遭人闖入，並偷走約20萬元現金，因該案件為住宅侵入竊盜案件，警方立即偕同偵查隊到現場搜查採證，經調閱監視器後，發現鄰居涉有重嫌，而且竟還不是第一次侵入住處。

警方從監視器畫面可知，該名犯嫌赤裸上半身、身著短褲，從6樓攀爬到5樓民眾住處陽台，在鐵窗外探視，並熟練的將鐵窗卡榫撬開，鑽入屋內行竊後，離開時不忘再將鐵窗裝好，以掩飾犯罪痕跡。

▲▼基隆13日有民宅失竊，竊嫌是鄰居。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方到犯嫌住所查訪，得知犯嫌正駕車至仁一路一帶，立即到場將犯嫌逮捕歸案，犯嫌自稱將部分贓款拿去還債，警方已將失竊贓款追回，全案詢後依竊盜罪移送基隆地檢署偵辦，並擴大追查是否涉及其他竊案。

第一分局呼籲，住家附近可安置監視器防範不法，若是發現住家附近有可疑人事物，都可撥打110來洽詢警方相關疑慮。

▲▼基隆13日有民宅失竊，竊嫌是鄰居。（圖／記者郭世賢翻攝）

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