23歲女代入獄母出征當選最年輕議員！　他酸：支持2022做回自己

▲顧崇德掛上布條，諷刺鄭安秝「支持2022做回自己」。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

時代力量鳳山區議員候選人顧崇德近日掛上選舉布條，上頭寫著「無限支持安秝2022做回自己」。原來是為了酸同選區的國民黨市議員鄭安秝，當初參選是為了交接母親的政治勢力，但上任不到半年就爆出涉嫌詐領助理費。顧崇德也對鄭安秝喊話：「政治也不應該被這種世代傳承的包袱限制住，安秝，你好好想想，人生有許多可能，不一定要做議員」。

「你聽過安X嗎？」曾是PTT一句流行用語，不過時代力量鳳山區議員候選人顧崇德卻把這句話拿來酸同選區的國民黨高雄市議員鄭安秝。

顧崇德指出，高雄市議員65席中，就有18位是政二代，比例將近三分之一，高雄是政二代最多的地方，政二代本身沒有錯，但如果是靠爸靠媽的政二代，那真的很糟糕。

▲前高雄市議員陳粹鑾入獄後，將政治勢力交接給23歲女兒鄭安秝。（圖／ETtoday資料照）

顧崇德說，「安秝的夢想，可能不是當議員」，鄭安秝是在2018年初次參選且順利當選，成為全台最年輕議員。鄭安秝當時出來參選的原因是，他的母親陳粹鑾a.k.a.前高雄市議員，在2014年因為詐領差旅費被褫奪公權3年，所以在2018年選舉時，陳粹鑾將過去的政治勢力交棒給鄭安秝，然後鄭安秝出來參選。

顧崇德指出，鄭安秝在2018年上任不到半年，就爆出了涉嫌詐領助理費情形，且幕後黑手竟是正在獄中服刑的母親，透過服務處工作人員製作不實助理名冊；在今年3月，一審結果出爐，鄭安秝被認為是新手上路，因為信任長輩才被利用，對犯行並不知情，因此罪證不足不起訴。

▲鄭安秝於23歲當選高雄市議員，是全國最年輕市議員。（圖／ETtoday資料照）

「這就是典型的亞洲直升機父母啊？！(意指父母干預子女生活，不停在其兒女身邊盤旋)」顧崇德表示，他跟鄭安秝同歲數，甚至連星座都一樣，但鄭安秝的第一份工作就是議員，他的第一份工作是創業。「為你鋪好好的路，你照著走就對了，媽媽還會跟你說，我是為你好」。

最後，顧崇德也向鄭安秝喊話，「你應該有自己想做的事吧，想成為的人吧！政治也不應該被這種世代傳承的包袱限制住，安秝，你好好想想，人生有許多可能，不一定要做議員。」