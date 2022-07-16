南投槍擊治安遭疑「黑槍橫行」！　國民黨團喊：徐國勇出來面對

▲國民黨團召開「黑槍橫行 請徐國勇 黃明昭出來面對！」記者會 。（圖／國民黨團提供）

記者崔至雲／台北報導

南投的康建生技公司14日發生重大槍擊凶殺案，釀成4死1重傷重大社會刑案。國民黨團今（16）日召開記者會，質疑蔡政府執政6年以來，台灣治安問題愈趨嚴重，負責國內治安的內政部長徐國勇，忙於爭奪高階警察人事權，根本無暇顧及國內治安犯罪預防工作，對於逐年氾濫的黑槍和頻發的槍擊案，造成國人生活在恐懼當中，竟完全無感。

總召曾銘宗表示，南投槍擊凶殺案警方在15日下午逮捕凶嫌，並從其身上起獲3把手槍、百餘發子彈。一位長期無業的兇嫌，竟然能擁有強大火力，顯示台灣治安惡化嚴重。是內政部長徐國勇負責？警政署長負責？還是行政院負責？

曾銘宗指出，6月30日新舊任警政署長交接之後，前警政署長陳家欽爆料，控訴徐國勇部長介入警察人事，喬高階警察人事，徐國勇稱，「警察人事本來就是我的。」難道徐國勇部長只管警察人事？喬警察人事？治安惡化要不要負責？要不要向國人道歉？

▲中正大學整體治安滿意度調查。（圖／國民黨團提供）

曾銘宗指出，根據警政署統計資料顯示，從2017年到2022年5月，查獲槍枝數量是有減少，但是槍擊案發生從2017年95案，2018年83案、2019年86案、2020年84案，2021年高達100案，平均每3.65天就發生一起槍擊案，顯見治安在惡化當中。

曾銘宗表示，蔡政府執政6年多以來，治安持續惡化，發生槍擊案越來越多，連給人民一個乾淨、安全、平和的生活空間都沒有。除了治安做不好，防疫也做不好，統計至15日染疫往生國人已經來到8千多人，蔡政府保證電價不會大幅上漲，七月一日電價漲幅卻高達8.4%；說要改善低薪，去年平均薪資-0.4%，今年前5月依舊負成長，薪水越來越少，通膨越來越嚴重，萬物齊漲。

國民黨團嚴肅指出，未來將嚴格監督治安問題，半年後將會檢視國內槍擊案發生數是否下降，倘若一年內槍擊案發生數未能下降，不只是內政部長、警政署長下台負責，國民黨團要求整個行政內閣必須對嚴重、氾濫的槍擊案，負起最大的責任。

▲國民黨細數徐國勇內政部長任內重大治安事件 。（圖／國民黨團提供）

藍委費鴻泰表示，台灣黑槍如此氾濫，一位沒有黑道背景的兇嫌，居然能夠擁有3把非制式手槍和百發子彈，內政部、警政署必須深切檢討。費鴻泰說，外傳草屯槍擊案背後包藏龐大牛樟芝利益，山老鼠覬覦上億商機因而買兇殺人？但不論事實為何，警政署必須對國人說清楚，為何槍枝可以如此氾濫？嫌犯聲稱在路上撿到槍枝和子彈，縱使這是嫌犯推託之詞，但黑槍橫行是不爭的事實，警政署必須給國人一個交代。

費鴻泰表示，徐國勇除了搶警察人事權外，犯罪預防、治安維護難道都不用管？只要權，該負責任的事情，都不用負責？國民黨團呼籲徐國勇，不要老是想著權力、選舉，人民現在處於驚恐之中，一位社會邊緣人擁有3把槍和百發子彈，冷血殺害4人，難道治安沒有亮紅燈嗎？

