人氣破表！陳其邁也參拜鼓壽宮　40多位里長喊「凍蒜」相挺

▲陳其邁上午參拜鼓壽宮，40多位里長喊「凍蒜」相挺。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

陳其邁今（16日）早上前往大港埔鼓壽宮參香，受到廟方蔡瑞彬主委熱烈歡迎，現場湧進前金、新興及部分苓雅區超過40多位里長出席陪同，廟宇外下著雨，人群把大殿內擠得水洩不通。事實上，國民黨高雄市長候選人柯志恩在入籍新興區當天，也選擇參拜鼓壽宮，雖然也是由蔡主委接待，但出席里長寥寥可數，場面冷淡，差異甚大。

▲▼陳其邁參拜鼓壽宮，40多位里長出席陪同，廟宇外下著雨，人群把大殿內擠得水洩不通。（圖／記者賴文萱翻攝）

蔡瑞彬在市長參香禱文中提到，期許「陳其邁市長用決心、魄力帶領市府團隊，絕對得到高雄市民的支持跟肯定。」參拜完畢，帶領現場所有里長連呼「凍蒜！」，場面熱絡。

▲▼陳其邁參拜鼓壽宮，40多位里長出席陪同。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁致詞指出，他就是隔壁新興國小畢業，來這裡就像回自己家，這裡是成長的地方，包括現場出席的鼓壽宮董事也是陳其邁的國小同學，蔡瑞彬主委則與陳其邁同一年獲選為新興國小傑出校友。陳其邁並肯定蔡瑞彬主委熱心地方事務，對地方的投入。

▲柯志恩參拜鼓壽宮，場面相對冷淡。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩柯志恩在入籍新興區當天，也同樣選擇參拜鼓壽宮，但當天出席里長寥寥可數，對比超過40多位里長湧進陪同陳其邁出席，場面相對冷淡，差異甚大。