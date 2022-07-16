被開槍爆頭「仍意識清楚」！　牛樟芝之父送醫摸頭撫胸畫面曝

記者游瓊華、郭玗潔／南投報導

南投康建生技公司14日晚間發生槍擊案，離職員工李鴻淵闖入公司對5人行刑式槍殺，造成4死1重傷，其中公司創辦人賴敏男是唯一重傷送醫者，深夜緊急送到台中榮民總醫院進行手術，直到凌晨3點30分經過5小時手術結束。據了解，子彈從左耳後穿過賴敏男頭骨，正好卡在眼眶骨和肌肉層的中間，他目前昏迷指數5，對疼痛有反應，需要鎮靜休養，而賴敏男送醫的畫面也曝光，畫面中可以看到賴用手頻頻撫摸頭部，並撫摸胸口，看起來意識還算清楚。

▲賴敏男頭部遭槍擊後送醫，途中頻頻摸頭部傷勢，似乎意識清楚。（圖／民眾提供，下同）

從賴敏男送醫影像可看出，在救護車上他先以右手撫摸頭部，被推下車時再以左手不斷來回撫摸前額處，看起來意識尚清楚，應是相當疼痛。院方稍早說明傷勢，賴敏男頭部遭槍擊後，子彈正好卡在眼眶骨和肌肉層的中間，沒有真正進到眼眶和大腦，經手術後因腦腫，目前需要鎮靜休養，所以尚無法對患者進行意識評估，昏迷指數應和昨天差不多為5。

院方表示，在後遺症方面，賴敏男傷勢可能會影響到語言和肢體活動部分，失憶的部分也多少會有，因為患者傷勢等同嚴重的腦症盪，還有合併腦出血，病情緩和後是否能回溯案情，須等到1、2個禮拜後才能評估。

警方調查，槍手李鴻淵自稱有「深仇大恨」，14日當天下午先潛入康建農園，將創辦人賴敏男胞弟賴鋕卿、園藝課長劉慶杉反手銬在資材室，並「1人1槍」，以行刑式手法轟頭槍殺；李鴻淵得手後趁著下班時間混入康建公司內，並殺賴敏男、其女兒賴彥予、會計主任張嘉綺3人，其中僅賴敏男幸運重傷未死，目前仍在醫院觀察中。

▲康建生技公司創辦人、牛樟芝之父賴敏男頭部遭槍擊，頭骨碎裂，經手術後鎮靜休養中。（圖／民眾提供）