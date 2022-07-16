李鴻淵出門殺人！住家附近突有1狀況　鄰居曝「李妻當天真實狀況」

▲李嫌竟躲在養生館屋頂夾層，最終仍被逮捕。（圖／記者鄧木卿翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

身上揹負4條冤魂的兇嫌李鴻淵，被逮捕時，他冷血喊話「我要報仇」，甚至逃亡期間，得知81歲賴敏男沒死，還曾到2家醫院逗留，有意伏擊補槍，令人毛骨悚然。據報導，案發當天，李鴻淵沒返家，但附近住戶一度停電，李妻曾出來應答，鄰居也還原當天與李妻的互動狀況。

鄰居眼中，56歲李鴻淵是個有禮貌，看到人會叫，是個會接送老婆上下班、載老婆去市場買菜的普通老頭，而他唯一興趣就是釣魚，但近年似乎身體欠佳，所以變得比較少出門釣魚。

因此槍殺4死消息傳開後，大家印象中，李鴻淵原本老實又寵妻的形象，竟一秒變成泯滅人性的冷血暴徒時，讓鄰居們感到震驚直呼，「要不是看電視，真的不相信是他！」

據《CTWANT》報導，鄰居也透露，李姓夫妻育有2女1子，一家人生活單純，而回憶案發當天，李鴻淵上午出門就沒再回家，下午附近住戶一度停電，熱心人士上前詢問狀況，李妻還有出來表示，家中電力狀況正常，當時她神情無任何異狀，推測對李鴻淵槍殺一事並不知情。

本站也追查，今（16日）一早，李妻仍照常出門上班，鄰居看李妻出門上班後也沒有和李妻有進一步互動，李妻只是無奈搖頭便離開前往公司了，情緒十分低落。

▲鄰里表示，李鴻淵平常喜歡釣魚，家門口前還放著釣魚用具。（圖／記者許權毅攝）



由於李鴻淵已失業三年，但他竟能持有龐大火力、手銬，宛如小型火藥庫，在黑市的總價值高達百萬元以上，長年沒有工作的李嫌為何能持有如此龐大的火力，以及是否有他人買兇，待檢警進一步調查。

而PTT上，有網友也討論，「看到槍手真面目的我，傻在電視機前久久不能自已，這槍手這麼專業冷靜的表現，竟是一個老阿伯，是你我身邊每天都會遇到的老阿伯，真的驚呆了，還以為是職業的，結果竟是一個老阿伯？」

底下網友白眼反酸，「陳進興也是一個阿北阿」、「不然你是幻想像湯姆克魯斯嗎」、「不然要長成什麼樣子」、「打死安倍的也不過宅男」、「你去監獄看也都嘛看起來像正常人」。

▼李鴻淵逃亡過程中製造多處斷點，企圖增大警方追查難度。（圖／記者陳以昇、鄧木卿翻攝）

