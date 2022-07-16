4死血案招魂！15次才3聖筊　賴家親屬想問李鴻淵「害怕死刑嗎？」

▲李鴻淵14日闖入康建生技公司造成4死1重傷，死者賴鋕卿的陳姓女婿到現場進行招魂儀式。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華、郭玗潔／南投報導

男子李鴻淵闖入曾任職的康建生技公司，對5人行刑式槍決轟頭，造成4死1重傷，其中死者包含康建公司創辦人賴敏男的弟弟賴鋕卿，今天由女婿代表，在現場進行招魂法會，他表示，像李鴻淵這樣的壞人罪證確鑿，很難想像會有律師會想去幫忙辯護，他想問李鴻淵一句，做出這種事「害不害怕死刑？」，並表示岳父「唯一的缺點就是人太好」，他現在只想好好幫岳父辦理後事。

陳進行招魂時，擲筊約15次才有3次連續聖筊，他一邊為岳父燒紙錢，一邊表示，他只想講一點，像李嫌這樣的壞人已經罪證確鑿，他覺得沒有必要、也很難想像會有律師去幫忙辯護，他們家人也沒什麼時間去關心對方，或去了解對方狀況，既然抓到人，接下來就是該有的行程，他語氣冷靜的說：「我只想強調，應該沒有律師會想去幫忙吧?」

至於李鴻淵聲稱為8年前恩怨殺人，女婿表示「8年前我都還沒結婚，不知道」，他也從沒聽岳父提過李鴻淵或公司糾紛，岳父常來幫忙他哥一些活動，他覺得岳父是非常好的人，樂於助人，每天都會來幫忙做他愛做的農務，並沒有負責公司的事情，也不會跟別人有什麼深仇大恨，他充滿懷念的說「我岳父唯一缺點就是人太好，什麼事都願意幫忙」，他現在只想處理好爸爸的後事，也很少注意新聞，畢竟看一次傷心一次，他只想問「嫌犯做這個，害不害怕死刑？」。

▲死者賴鋕卿的陳姓女婿表示，岳父是非常好的人，樂於助人。（圖／記者游瓊華攝）

據悉，李鴻淵14日下午在康建生技公司埋伏許久，先是在農場資材室，以手銬將康建生技公司創辦人賴敏男的胞弟賴鋕卿，與園藝課長劉慶杉2人2人反手銬住，便拿著劉慶杉的手機打電話要賴敏男前往農場資材室，表明有事情要找他請賴過來農資室，不過正巧因為賴敏男有訪客，而被拒絕。未料，李鴻淵竟反手給被銬住的賴鋕卿與劉慶杉2人一人一槍，讓2人當場爆頭，隨後再趁著下班時間闖入公司後，接連將賴敏男、賴敏男女兒賴彥予、及女會計主任張嘉綺「行刑式槍決」，5人均頭部中彈，僅有賴敏男存活，但傷勢相當嚴重，目前仍在醫院觀察，尚未脫離險境。

▲南投康建4死槍案，槍手李鴻淵落網。（圖／ETtoday記者攝）