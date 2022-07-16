台南首批高梁採收智慧機械化　鹽水區雜糧機耕隊成立

▲台南鹽水農會16日舉辦「鹽水區雜糧機械耕作隊成立暨高粱採收觀摩會」，由陳吉仲主委和台南市長黃偉哲主持機耕隊成立儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南鹽水農會16日舉辦「鹽水區雜糧機械耕作隊成立暨高粱採收觀摩會」，邀請農委會主委陳吉仲、農糧署署長胡忠一、農糧署南區分署分署長羅正宗、台南區農業改良場場長楊宏瑛、種苗改良繁殖場場長張定霖、金門縣副縣長李增財、金酒公司董事長黃怡凱等人出席共襄盛舉。

由陳吉仲主委和台南市長黃偉哲主持機耕隊成立儀式，現場除分享高粱栽培過程，與展示高粱真空播種機、聯合收穫機(輪式、履帶各1台)、曳引機三台(分別附掛翻土用迴轉犁、施藥桶、真空播種機)外，並進行機械採收示範。

市長黃偉哲表示，因應國際糧食價格攀升，配合我國稻米產業結構調整及推展大糧倉政策，推動農業節水及減少碳足跡排放，台南市政府農業局積極宣導農民種植高粱，並輔導農會與金門酒廠簽訂合作契約，共同推動台南高粱種植生產計畫，今年市府媒合學甲及鹽水農會，與金酒公司簽訂3年契作合約，並由農會輔導農民依契作規格種植，契作價為每公斤21元，並從翻耕、播種、施肥、採收導入智慧現代自動化機械。

農業局長李建裕說，金門酒廠所生產的高粱酒，長年以來都用進口的高粱做為原料，台南區農改場成功育成台南8號的高粱新品種，高粱生長期約105天就能採收，於4月份播種，經過3個月進入採收期，此次種植的高粱生長狀況良好，在種植前土壤都需送驗，通過檢測無重金屬殘留，才可種植。

這次種植的高粱在採收前選定田區進行採樣，全數通過農藥質譜快篩檢驗，管理良好的田區1公頃至少有5000公斤的產量，相信未來很快即能品嘗到由台南生產的高粱原料釀造而成，通過產銷履歷驗證的台灣高粱酒。以後在春夏季節來到鹽水，有如一秒到金門，想到高粱，不只是金門，也能想到台南。

鹽水區農會總幹事邱子軒表示，今年高粱契作面積81公頃，以往這些田區1期都休耕，若農民轉作高梁，可以提升收益，亦能穩定金門酒廠高粱供貨來源，而高粱大面積契作生產，多倚賴農機耕種，為滿足農民對於農機的需求，並活化休耕地，成立契作高粱機械耕作團隊。成員以鹽水區大專業農及其第二代為主，機械耕作的培訓由台南區農業改良場及農機行的專業人員負責授予相關課程。

鹽水機耕隊隊長陳宥承說，此次機耕隊成員有：隊長陳宥承、魏致得、林宗慶、黃昱軒、郭千溪、王譜茗等6位青農。機耕隊的成立，以提供農友機械耕作之服務，整合人力和機械需求。機耕隊的培訓，則由農改場及農機行分別授予耕作採收及農機維修課程。另著手進行耕地媒合，解決農民因人力短缺無法耕作而休耕的問題，達到活化農地之成效。

農業局指出，種植高粱有節水、耐旱、省工、抗淹、少農藥肥料等優點。比起種水稻，每公頃更可節省10000公噸的水。鼓勵休耕地與水稻田轉作，推動一期作種高粱、二期作種硬質玉米，可以省水，透過智慧自動化機械達到省工，輪作降低病蟲害、省農藥與肥料；硬質玉米與高粱輪作，不但有助提升國內雜糧自給率，更可穩定金門酒廠高粱供貨來源，且可以省水、省肥，還可領兩期作綠色環境給付獎勵金；並導入智慧自動化機械，提供代耕服務，減少碳排，農業更永續。