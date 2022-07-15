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台南市職業總工會第七屆幹部授證　黃偉哲贈匾勉勵「任重道遠」

▲台南市職業總工會第7屆幹部，15日舉行授證典禮，由台南市副市長趙卿惠代表黃偉哲市長頒發當選證書及匾額。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市職業總工會第7屆幹部，15日舉行授證典禮，由台南市副市長趙卿惠代表黃偉哲市長頒發當選證書及匾額。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市職業總工會第7屆幹部，15日舉行授證典禮，由副市長趙卿惠代表黃偉哲市長頒發當選證書，給「台南市職業總工會第7屆理事、監事」恭賀當選，並頒發理事長王財源「任重道遠」匾額及監事會召集人張金良「卓越幹練」匾額，趙副市長恭賀各位理監事榮膺新職，期勉工會保持熱忱的心持續服務南市勞工。

副市長趙卿惠表示，自黃偉哲市長上任後，對於勞工的安全非常重視，在工作場合安全問題成立職安健康處，還有「希望家園」的政見，皆受到各界的協助，民間與政府通力合作，才能讓社會更安全安定，感謝大家長久以來對市政府的支持。

▲台南市職業總工會第7屆幹部，15日舉行授證典禮，由台南市副市長趙卿惠代表黃偉哲市長頒發當選證書及匾額。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市職業總工會成立於2000年11月7日，現為第7屆，會址設於台南市新營區金華路一段392號，目前會員工會數有91家，其成立宗旨為團結各職業勞工組織，日常定期辦理各類勞工法制教育課程、職業訓練，並積極輔導工會組織的成立、致力於研擬勞工法令的制定與修正及協助政府推行政令。

台南市職業總工會是基層工會的代表，透過總工會的力量，向政府爭取勞工權益，工會組織愈團結，勞工所展現的力量也愈大，希望該會能作為南市府與基層工會的橋樑，解決各勞工朋友問題，保障勞工權益，促使各職、企、產業工會會務順利發展與正常運作。

當選理監事名單如下：理事長王財源、副理事長王建堯、楊文達及王得任；常務理事楊進二、林培森及陳登山；理事陳永林、鄭天得、陳世宗、李明堂、王坪義、標珠湧生、柯進中、劉檄穆、陳紫瑄女士、趙耀盛、黃千壹、黃財榮、許正昌、郭美香女士、陳富厚及李萬居。另外，監事會召集人張金良，監事林水等、范進財、鄭火炎、莊文海、陳煥文及顏文山。

▲台南市職業總工會第7屆幹部，15日舉行授證典禮，由台南市副市長趙卿惠代表黃偉哲市長頒發當選證書及匾額。（圖／記者林悅翻攝，下同）

理事長王財源表示，感謝南市政府長期對於勞工朋友的照顧，請趙副市長及王鑫基局長持續關心，爭取勞工各項權利保障。

勞工局長王鑫基指出，市府推動「希望家園」的施政理念，希望透過市府團隊及人民的努力，將台南變成充滿人本關懷的宜居城市，台南市職業總工會與勞工局，共同攜手合作關懷弱勢勞工家庭，透過發放慰問金的方式，幫助弱勢勞工改善其生活，在此藉這個機會肯定總工會自發性的愛心及善心，對於幫助弱勢勞工改善其生活，總工會總是不遺餘力的付出，服務著大台南地區的勞工朋友們，精神值得嘉許。

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