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伊拉克包裹又來了！　台南熟女險遭詐騙近百萬元

▲台南市東區1名女子遭網友交友愛情詐騙，幸好一分局警方及時成功攔阻，差點被騙近百萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市東區1名女子遭網友交友愛情詐騙，幸好一分局警方及時成功攔阻，差點被騙近百萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區1名女子於交友網站認識自稱身在伊拉克的男子，男子透過每天噓寒問暖，以交往結婚為前提，騙取女子信任，男子見時機成熟，要求女子幫忙收取包裹，並聲稱其包裹在卡在海關，需付97萬餘元稅金，才能收到包裹，女子匯款時，幸好行員機警報警查處，及時成功攔阻詐騙。

▲台南市東區1名女子遭網友交友愛情詐騙，幸好一分局警方及時成功攔阻，差點被騙近百萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一分局指出，15日上午9時許，一分局莊敬所警員薛新瀚、吳易霖等2員接獲轄內中華東路一段1家銀行通報，稱有位女性客戶可能遭詐騙，警方立即到場了解。

▲台南市東區1名女子遭網友交友愛情詐騙，幸好一分局警方及時成功攔阻，差點被騙近百萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經關懷查詢，67歲黃姓女子表示，該筆匯款是要贊助某一宗教團體用的。惟員警發現黃女對於提問回復言詞閃爍，且身體微微顫抖，員警經黃女同意後檢視其手機對話內容，發現黃女所說並非實情，即委婉告知黃女，近來有許多詐騙集團利用言語柔情攻勢博取同情、信任及好感，並陳述需要資金來周轉、交付運費或救急等等騙術要求民眾資助。黃女在警方詳細講解後，始驚覺受騙而停止匯款行為，成功保住辛苦的退休金97萬5千元。

▲台南市東區1名女子遭網友交友愛情詐騙，幸好一分局警方及時成功攔阻，差點被騙近百萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警一分局特別呼籲各位民眾，此類「假交友徵婚」詐騙手法不外乎宣稱以交友結婚為前提，透過噓寒問暖、甜言蜜語，互相親暱稱呼，讓當事人有戀愛甜蜜感，造成民眾降低防備心，進而相信對方的話語。若遇到類似海外交友情況，應冷靜思考，養成先求證的習慣，才能避免成為詐騙集團的目標。

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