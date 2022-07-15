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台南漁光島再傳「男大生溺水失蹤」　友人跳水中救不回死黨

▲台南安平區漁光島舊秋茂園海域，15日傍晚傳出有21歲王姓男大生溺水，台南市消防局、海巡及高雄港務局出動人艇及空勤隊直升機搜救未果。（圖／民眾提供，下同）

▲台南漁光島15日傍晚再傳男大生溺水，警消出動人艇及空勤隊直升機搜救，遲遲沒有發現。（圖／民眾提供）

記者林悅／台南報導

台南安平區漁光島15日傍晚6時31分許傳出21歲王姓男大生溺水，台南市消防局據報出動安平分隊等10車19人3艇前往搶救，海巡、高雄港務局也出動船艇及空勤隊直升機搜救，但到晚上8點多仍無結果，加上天色昏暗，暫停搜救行動，將待16日一早再行搜救。

台南市消防局119報案台15日傍晚6時31分接獲報案，得知安平區漁光島舊秋茂園海域有1人溺水，119馬上出動安平、安南、特搜等消防分隊及中隊等10車19人3艇前往搶救，並通報高雄港務消防隊、海巡署、校安中心等單位協處。

安平分隊車組到達現場，初步從現場機車車牌，查出溺水者為21歲王姓男大生，當時5、6名同行友人發現王男溺水，立刻下水搶救，但疑似風浪太大，救援未果，最終王男仍失蹤。

特搜、永華、海巡署、港務局各出1艇於海面搜尋。並於晚上7時36分許申請 空勤直升機抵達協助搜索，但至晚上7時51分許，因天色太暗而暫停搜救行動，經與家屬協調，仍實施岸巡，16日上午8時30分許，再啟動搜救行動。

稍早，安平漁光島15日下午才發生一名39歲男子下水體力不支而溺水，所幸台南市消防局一名休假的搜救隊員及時發現搶救，怎料傍晚又發生溺水事件。台南市長黃偉哲呼籲，民眾不要在危險海域下水，以免發生溺水意外。 

 

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