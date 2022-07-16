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高金素梅收不具名防疫物資助原鄉　諷「新竹不是有個五星市長？」

▲▼立委高金素梅15日收到不具名防疫物資與一封手寫信。（圖／翻攝自Facebook／高金素梅）

▲立委高金素梅15日收到不具名防疫物資與一封手寫信。（圖／翻攝自Facebook／高金素梅）

實習記者李密／台北報導

日前無黨籍立委高金素梅呼籲各界原鄉需要快篩劑與N95口罩，期待大家能捐助。15日高金素梅辦公室收到一箱口罩、快篩試劑與一封手寫信，她表示自己特地將物資送到新竹，幫助來自各地原鄉的族人，並質疑十年來新竹的居住條件沒有改變，批評「新竹市不是有個年年得五星的市長嗎？五星的新竹市卻從未翻轉底層的勞工。」並表示這箱物資讓自己陷入反思，「也會讓落跑的指揮官陳時中無地自容。」

高金素梅15日於臉書發文表示，辦公室收到一箱口罩與快篩劑，裡面附上一封不具名手寫信，信中寫道：「高金立委你好！我是一名外配，有看新聞，知道你盡心盡力照顧部落，因我家6口靠先生一人養家，也不符合政府中低家庭的補助，捐不起N95，也不能像別的商家一次捐數萬快篩，這批物資，僅是盡我的一份小心意，希別嫌氣（棄），也希望能幫到有需要的人。其實一直沒勇氣寄出，也遇到許多慈善單位都只要捐錢，能力有限，所以請你也別嫌氣，感恩！謝謝！不具名」

高金素梅表示，自己特地送這一箱物資來到新竹市，沒有人知道新竹市會有這個角落，來自各地原鄉的族人工班居住在這裡，靠工地建築工為生。有小孩的家庭為了就學，就落籍在這裡，成為異鄉人。「10年來，我來過5、6次，居住條件完全沒有改變。」她質疑，「新竹市不是有個年年得五星的市長嗎？五星的新竹市卻從未翻轉底層的勞工。」

高金素梅說，這一箱物資與這一封信，震撼了辦公室所有同仁，不只讓人看到疫情中基層人民的互助，也會讓落跑的指揮官陳時中無地自容。

▼立委高金素梅15日收到一封不具名手寫信。（圖／翻攝自Facebook／高金素梅）

▲▼立委高金素梅15日收到不具名防疫物資與一封手寫信。（圖／翻攝自Facebook／高金素梅）
 

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