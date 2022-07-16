BA.5免疫逃脫強！　研究：曾染BA.1或BA.2防護力「近8成」

▲BA.5已陸續取代其他毒株成為主流病毒株。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

新冠變異株BA.4、BA.5已取代其他病毒株陸續成為主流毒株，不過近期有研究發現，曾經感染過Omicron初期亞變種的患者，能有效預防感染BA.4、BA.5。除此之外，高壓氧療法有望使用於治療長新冠。以上研究均未經過同儕審查。

根據《路透社》報導，來自康乃爾大學威爾醫學院卡達分院（Weill Cornell Medicine-Qatar）的研究團隊表示，已經成年的年輕人與中年人如果曾經感染過Omicron較早期的亞變種，可能對目前在全球流行的BA.4、BA.5擁有巨大的保護力。不過就算曾經染疫，如果感染的是出現在Omicron以前的變異株，則沒有類似的防護效果。

研究人員將接種疫苗的變數也納入研究，發現曾經感染Omicron之前的變異株的患者，對於防止感染BA.4與BA.5並出現症狀的保護力只有15.1%；而對於防止再度感染時是感染BA.4與BA.5的防護力僅28.3%。

▲儘管BA.5免疫逃脫能力強，但是如果曾經感染BA.1或是BA.2，對於防止再度感染且染BA.5的保護力近8成。（圖／路透社）

研究卻顯示，如果患者曾經感染的是Omicron早期的亞變種BA.1或BA.2，那麼預防感染BA.4、BA.5並且出現症狀的保護力高達76.1%；對於防止再度感染時是感染BA.4與BA.5的防護力也有79.7%。

該份研究尚未經過同儕審查，而研究團隊也表示，該份研究的受試者來自卡達，因此不適用於老年人，因為卡達僅9%人口超過50歲。

研究結果顯示，曾經感染Omicron之前變異株的人，對於防止感染BA.4、BA.5的保護力比防止感染BA.1、BA.2還低，因此也顯示BA.4、BA.5擁有更強的免疫逃脫能力。

另一方面，一項來自以色列的小型研究指出，患有長新冠的病患在接受高壓氧治療後，症狀能獲得改善。研究團隊一共找來73名在染疫3個月後仍持續出現症狀的患者，並讓他們接受高壓氧治療與安慰療法。結果顯示，高壓氧組患者的體力、睡眠、精神狀態以及疼痛皆有改善。

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