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快訊／今增72死！　本土+25251例

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增25,296例COVID-19確定病例，分別為25,251例本土個案及45例境外移入；另確診個案中新增72例死亡。

▲▼指揮中心公布7/16新冠病例數，指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布7/16新冠病例數，指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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▲▼指揮中心公布7/16新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增72例本土病例死亡個案，為42例男性、30例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、65例具慢性病史、52例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月6日至7月13日，死亡日期介於5月10日至7月13日。

指揮中心說明，今日新增45例境外移入個案中，為31例男性、14例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(6例)，越南(2例)，印度、新加坡及澳大利亞(各1例)移入，另34例感染國家調查中。入境日期介於今年7月13日至7月14日。

指揮中心統計，截至目前國內累計14,187,307例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,940,192例排除)，其中4,240,466例確診，分別為16,190例境外移入、4,224,222例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,103例COVID-19死亡病例，其中8,088例本土，個案居住縣市分布為新北市1,855例、臺北市976例、臺中市781例、高雄市737例、桃園市618例、臺南市590例、彰化縣457例、屏東縣333例、雲林縣233例、南投縣223例、基隆市193例、宜蘭縣165例、苗栗縣164例、嘉義縣159例、花蓮縣139例、嘉義市129例、新竹縣128例、臺東縣106例、新竹市78例、澎湖縣13例、金門縣11例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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