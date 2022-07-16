苗栗通霄汽車保修廠深夜火警　濃煙狂竄...消防緊急破門灌救

▲苗栗通霄汽車保修廠火警，警消利用電動砂輪切開鐵門滅火。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮五北里一家汽車保修廠昨晚(15日)傳出火警，由於6月15日新竹正義輪胎行火警造成8人死亡意外，苗栗縣消防局獲報不敢輕忽，調派鄰近3個消防分隊前往搶救，消防隊員趕至發現保修廠鐵門緊閉並無人員受困，利用砂輪切割機锯開前、後鐵門灌救，火勢約1小時撲滅，起火原因與財物損失待釐清。

消防局勤指中心昨晚8點52獲報，台一線137k通霄鎮五北里有一家汽車保修廠火警，由於保修廠內有很多易燃油品，且上月中旬新竹正義輪胎行火災奪去8條人命，消防隊不敢輕忽，調派鄰近3個消防分隊8車21人及義消27人前往搶救。

消防隊抵達後發現保修廠為1樓鐵皮建物，廠房鐵門緊閉，發現內部有濃煙無明火燃燒，初步勘查並無人員受困，消防隊員利用砂輪機切割機切開工廠前後鐵門後，布水線滅火，火勢20分鐘左右受到控制，約1個小時完全撲滅。

據了解，火警發生時業者並不在場，是路人發現鐵門冒出濃煙才報警，消防隊滅火後清查，當時廠內只有保修廠老闆自己的車，初步勘查起火點在車前雜物堆，只有廠內部份器材燒毀，沒有波及到車輛，業者表示不報財損，火警也沒有造成人員傷亡，不過起火原因警方還要調查。

▲▼消防隊員趕赴火警現場，鐵門緊閉冒出濃煙，警消利用電動砂輪切開鐵門滅火。（圖／記者蔡文淵翻攝）

