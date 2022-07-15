槍決的都是未來接班人　高大成研判賴家擋人財路「被買兇滅廠」

▲ 康建生技公司槍擊4死案，兇嫌被帶出高喊，「我有深仇大恨」 。（圖／記者陳以昇攝）



記者游瓊華／台中報導

南投草屯康建公司爆發4死1傷血案，兇嫌李鴻淵闖入工廠以行刑式轟斃公司負責人賴敏男、賴敏男的女兒賴彥予、弟弟賴鋕卿、園藝課長劉慶杉，以及女會計張嘉綺。李鴻淵逃亡21小時後在台中落網，但法醫高大成認為，李背後另有主謀，認為康建研發出培養牛樟芝菌絲可能「擋人財路」，才會唆使李一口氣轟斃3名康建高層以及掌握技術能力的課長，擺明就是要「滅廠」，要讓康建無法再營運。

今天李鴻淵行兇後落跑監視器畫面流出，當外界還在猜測兇嫌身分時，高大成即提到，兇嫌雖臉、頸部都蒙住，但臉頰肉明顯下垂、眼皮也鬆弛，以及有老年人才會有烏龜頸，因此研判兇嫌為50多到60歲之間，下午警方逮到人時，李鴻源符合所有特徵，年紀是56歲。

▲南投康建生技公司槍擊案4死，現場陳屍位置曝光。（圖／記者高堂堯翻攝）



外界傳言李鴻淵係因8年前恩怨引發殺機，但高大成認為，此案明顯是買兇殺人，「被殺的5個人當中有1個是公司負責人、2個有可能是未來接班人，而園藝課長又如同技術長，幕後指使者的目的就是要讓該公司無法經營下去！」

此外，高大成也提到，李鴻淵長年失業，近幾年又因為疫情一定找不到工作，卻擁有3把槍和近200發，黑市價值上百萬元的火力，更重要的是，落網後手上握有179發子彈，「這都是明顯集團給的軍火，目的不是要工廠血流成河，而是要李鴻淵多練習、不失手，你看最後4個死者槍槍斃命就是證明」。

「這個咖小若真的有目的殺人，不會一落網就高喊『我是為了報仇！』李鴻淵的舉動頗有此地無銀三百兩的意味！」高大成推測，康建的研發技術讓牛樟芝的價格暴跌，擋人財路，而李鴻淵是當地人，且與康建有過節，可能因此讓康建的仇家看上，撒錢買凶要李鴻淵殺人。