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槍決的都是未來接班人　高大成研判賴家擋人財路「被買兇滅廠」

▲▼ 康建生技公司槍擊4死案，兇嫌被帶出高喊，「我有深仇大恨」 。（圖／記者陳以昇攝）

▲ 康建生技公司槍擊4死案，兇嫌被帶出高喊，「我有深仇大恨」 。（圖／記者陳以昇攝）

記者游瓊華／台中報導

南投草屯康建公司爆發4死1傷血案，兇嫌李鴻淵闖入工廠以行刑式轟斃公司負責人賴敏男、賴敏男的女兒賴彥予、弟弟賴鋕卿、園藝課長劉慶杉，以及女會計張嘉綺。李鴻淵逃亡21小時後在台中落網，但法醫高大成認為，李背後另有主謀，認為康建研發出培養牛樟芝菌絲可能「擋人財路」，才會唆使李一口氣轟斃3名康建高層以及掌握技術能力的課長，擺明就是要「滅廠」，要讓康建無法再營運。

今天李鴻淵行兇後落跑監視器畫面流出，當外界還在猜測兇嫌身分時，高大成即提到，兇嫌雖臉、頸部都蒙住，但臉頰肉明顯下垂、眼皮也鬆弛，以及有老年人才會有烏龜頸，因此研判兇嫌為50多到60歲之間，下午警方逮到人時，李鴻源符合所有特徵，年紀是56歲。

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，現場陳屍位置曝光。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投康建生技公司槍擊案4死，現場陳屍位置曝光。（圖／記者高堂堯翻攝）

外界傳言李鴻淵係因8年前恩怨引發殺機，但高大成認為，此案明顯是買兇殺人，「被殺的5個人當中有1個是公司負責人、2個有可能是未來接班人，而園藝課長又如同技術長幕後指使者的目的就是要讓該公司無法經營下去！

此外，高大成也提到，李鴻淵長年失業，近幾年又因為疫情一定找不到工作，卻擁有3把槍和近200發，黑市價值上百萬元的火力，更重要的是，落網後手上握有179發子彈，「這都是明顯集團給的軍火，目的不是要工廠血流成河，而是要李鴻淵多練習、不失手，你看最後4個死者槍槍斃命就是證明」

「這個咖小若真的有目的殺人，不會一落網就高喊『我是為了報仇！』李鴻淵的舉動頗有此地無銀三百兩的意味！」高大成推測，康建的研發技術讓牛樟芝的價格暴跌，擋人財路，而李鴻淵是當地人，且與康建有過節，可能因此讓康建的仇家看上，撒錢買凶要李鴻淵殺人。

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