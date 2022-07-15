4死血案疑「買兇殺人他扛罪」　槍手長年失業竟擁百萬軍火

▲李嫌今下午被押回南投縣刑大。（圖／記者高堂堯攝）

記者白珈陽／南投報導

南投草屯康建生技公司4死1重傷槍擊血案，兇嫌李鴻淵15日下午在台中市中清路一家養生館遭逮，被警方押回南投縣刑大時被記者問到為何殺人？李高喊「有深仇大恨，要報仇！」；由於李持有的改造手槍和179顆式制子彈在黑市粗估價格高達上百萬，檢警今將漏夜訊問，釐清李背後是否有集團支撐，或是另有他人買兇。

李嫌今下午1時50分在台中市中清路一家養生館落網，在警方戒護下走出大門時見大批媒體陣仗，竟囂張大喊「大家好！」、面對媒體追問，他則回「我要報仇！我是報仇殺人的啦！」、「深仇大恨！」等語，警方也在李嫌身上查獲3把改造手槍、179顆制式子彈，宛如小型火藥庫，另還有3副手銬。

今日下午3時53分，檢警將李嫌帶回南投縣刑大準備進行訊問，媒體又問槍枝如何取得、有無接受殺手訓練？李則回答「你給的（指記者）」，態度相當囂張。

▲李嫌持有的火力強大，在黑市粗估價格上百萬。（圖／記者高堂堯攝）

據悉，本案李嫌持有的火力、手銬，在黑市的總價值高達百萬元以上，長年沒有工作的李嫌為何能持有如此龐大的火力，以及是否有他人買兇，檢警正進一步調查。

南投縣長林明溱表示，南投縣警察局在命案發生後，立即組成專案小組追查，最終在21小時內將兇嫌逮捕，非常辛苦，因此特別頒發10萬元獎勵金以表感謝。

▲林明溱（左）頒發10萬元獎勵金。（圖／記者高堂堯攝）