林佳龍稱林口交流道興建有功勞　葉元之狠打臉：認證的搶功王

▲林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／新北報導

林佳龍宣布參選新北市長後，選戰即刻開打，近日新北市長侯友宜、林佳龍雙方就林口交流道議題持續爭論。新北市議員葉元之指出，林佳龍曾被自家人打臉，是被綠委認證的搶功王，現在他的行為根本不令人意外，大家只要在google搜尋一下「林佳龍搶功」，可以發現族繁不及備載。

林佳龍一參選新北市長，馬上宣稱林口交流道增設匝道是他的功勞，新北市政府則認為，新北市政府提出林口交流道需求，是在林佳龍擔任部長之前，而交流道興建計劃的核定，則是在林佳龍卸任之後，和林佳龍沒關係。

葉元之酸，林佳龍是2019年1月14日接任交通部長，建議林佳龍應該選總統，因為按照林佳龍的搶功邏輯，從2019年1月14號至今，還有以後，所有台灣的交通建設，都要感謝林大部長的高瞻遠矚，即便他沒有任何貢獻。

葉元之表示，林佳龍會這樣做其實並不令人意外，他的搶功事蹟是經過多方認證的，大家只要在google搜尋一下「林佳龍搶功」，可以發現族繁不及備載。「林佳龍也曾被自家人打臉，可以說是被綠委認證的搶功王」。

葉元之翻出2020年11月的一段往事，當時澎湖選出的民進黨立委楊曜批評林佳龍，說林稱自己有很多政績，但實際上全部都是假政績，沒有一項是真的，堪稱謊話連篇，根本一心只想著大位。

林佳龍當時宣稱的政績包括「機位有規劃ABC疏運方案」、「全額補助新建新澎湖輪（新船為台澎輪）」、「離島旅遊加碼補助」、「爭取新辦燈光節」、「開發金龍頭碼案」等案，但實際上有的行之有年、有的是馬政府時代核定、或是地方政府主導，和當時擔任交通部長的林佳龍都沒有關係。

葉元之說，林佳龍堪稱搶功界的高手高手高高手，和另一高手行政院長蘇貞昌並駕齊驅，難怪兩人不合，「因為在搶功界，一山不容二虎」。