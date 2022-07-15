王世堅估陳時中可拿4成3選票　預言「黃珊珊小贏蔣萬安」

▲台北市副市長黃珊珊。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

台北市長選戰「三腳督」逐漸成形，台北市議員王世堅15日在節目《鄭知道了》指出，民進黨台北市長參選人陳時中是「越陳越香」、國民黨台北市長參選人蔣萬安「露出馬腳」，台北市副市長黃珊珊則是「近柯者黑」，台北市長柯文哲會害慘她。不過，預估陳時中屆時能拿4成3選票，黃珊珊則會小贏蔣萬安。

王世堅表示，陳時中「越陳越香」、蔣萬安「露出馬腳」，黃珊珊則是「近柯者黑」。其實黃珊珊學歷、能力、經驗、品格確實不錯，但她擔任副市長，長期待在柯文哲身邊，難免染到其惡習，自己曾經告誡黃珊珊，千萬別學到柯文哲那套，否則會被害慘。

王世堅表示，蔣萬安最早宣布投入台北市長選舉，結果卻是「最瞎」的一位參選人。到目前為止，自己從未看見蔣萬安對政策及預算辯論，並提出市政願景以及政策白皮書，反而是整天「瞎忙」，陪叔叔、伯伯們唱歌、跳舞跟泡茶，淨是忙著跟市政無關的事情。此外，還忙著跟市議員拍照，私底下要求他們掛看板。

王世堅進一步說，反觀陳時中擔任衛福部長任內，同時出任中央流行疫情指揮中心指揮官，展現沈穩內斂的性格以及解決問題的能力，所以蔣萬安會逐漸被藍營支持者看破手腳。儘管這些人不投給民進黨，但認為黃珊珊處理問題能力強，很可能選擇黃珊珊。因此，屆時台北市長選舉，陳時中對手只會剩下黃珊珊。

王世堅指出，台北市綠色基本盤是4成，若再加上中間選民選票，陳時中得票率應會落在4成3，剩下的5成7則由黃珊珊與蔣萬安拆分，但黃珊珊得票率會小贏蔣萬安。