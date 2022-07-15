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快訊／新任衛福部長薛瑞元、指揮官王必勝18:00記者會說明施政方向

▲衛福部次長薛瑞元將接任部長。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長陳時中請辭投入台北市長選戰，行政院今（15）日召開記者會公布接班人選，衛福部長由現任政務次長薛瑞元接任、次長則由醫福會執行長王必勝接班。人事令公布後，衛福部發出採訪通知，新任部長薛瑞元，將率領兩位政務次長李次長麗芬及新任王次長必勝，於下午6時在衛福部接受媒體聯訪，屆時有望宣布接任後展望。

薛瑞元擔任衛福部次長逾5年，主要推動長照業務，亦擔任指揮中心社區防疫組組長，在新冠肺炎肆虐的2年間，可說是無「疫」不與。王必勝則在疫情期間負責集中檢疫所業務，亦多次擔任前進指揮所指揮官，種種作為廣為國人熟知。

薛瑞元兼具醫師、律師雙職，曾任行政院衛生署醫事處處長、衛福部雙和醫院副院長以及屏東縣衛生局長。106年2月陳時中接任衛福部長後，8月便擢升薛瑞元任衛福部次長，直至109年7月退休，但隔月又以政務次長回聘，並續任至今。

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陳時中曾說，薛瑞元是自己的「好兄弟」，薛對此也未否認，表示兩人在衛生署時代共事過，在他擔任醫事處處長期間，陳就是副署長，兩人相識已久。

陳時中昨日最後一次主持衛福部部務會議，他在致詞時提到，任內最密集的準備工作，莫過於長照2.0，從小規模補助計畫到大規模預算，感謝薛瑞元次長把支付制度做好，也順利將長照轉型，從51億計畫到600億，今年上半年已申請給支付計畫已達365億。

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