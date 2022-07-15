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大陸 大陸焦點 特派現場

跟蹤鄰居女高中生三年「詳細記錄」PO網　網友籲警介入調查

▲恐怖情人,跟蹤,追求,交往,情人,曖昧,愛情。（圖／翻攝自pixabay）

▲一名男子在微博上發文稱跟蹤女高中生鄰居長達三年時間。（圖／翻攝pixabay）

記者魏有德／綜合報導

大陸微博一名暱稱為「YY金XX傳奇」的男子將自己從2019年開始，跟蹤自己女高中生鄰居的詳細記錄PO網，引起外界關注。陸媒甚至專文評論這名男子的動機，認為從他的文章中可以發現，男子常年跟蹤行為已侵犯他人隱私權和人身安全，令人不寒而慄。不少網友也留言呼籲警方介入調查清楚，以免女生未來遭受傷害。

▲一名男子在微博上發文稱跟蹤女高中生鄰居長達三年時間。（圖／翻攝微博）

▲男子PO出文章內寫到的女高中生背影照。（圖／翻攝微博）

《新京報》報導，在「YY金XX傳奇」的微博文章中，作者不僅知道女高中生的詳細住址、所在學校、上下學的公共交通路線、書包款式等，甚至摸透了對方家庭的生活規律，甚至還發佈了這個女生的背影照片等。

作者在微博文章上提到，又一次偶遇到她，抬頭看到她依然是背著這身令我熟悉的奶牛（乳牛）格格書包，我本不想買了，而是一直跟她到家，因為我是騎車來的，她是步行，所以我比她快.....，文末還附上一張女孩背影照，令人看了相當不舒服。

▲一名男子在微博上發文稱跟蹤女高中生鄰居長達三年時間。（圖／翻攝微博）

▲這名作者經常在微博上發文，文章內容令人看了不寒而慄。（圖／翻攝微博）

報導稱，根據目前揭露的資訊還不能判斷，微博裡的內容究竟是一個人幾乎癲狂的臆想和喃喃自語，還是個人真實的生活記錄。如果是前者，這種近乎瘋狂的心理幻想，需要相關心理咨詢及時介入；但如果是真實發生的事情，這種對他人的常年跟蹤，讓人不寒而慄，將有關跟蹤細節在網上公開，也已經侵犯他人的個資和隱私權。

有輿論認為，女高中生應該已經察覺周遭異象，也有注意到此人，可以向警察尋求協助，不過，有網友表示，女高中生曾經報警，但警方因「沒有實際傷害」而無法立案；也有網友認為，「不犯法但有病」，「已經侵犯隱私，等發生事情就晚了」，「希望警察能介入調查」。

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