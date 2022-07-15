遭質疑BA.2.3.7監測有漏洞　羅一鈞：已是本土主流病毒株「9成都是」

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

每當新冠新變異株出現時，各界擔憂會讓疫情再度延燒，造成新一波大流行。而此次本土疫情單日最高逾9萬人確診，且今年已累計超過5千人死亡。有醫師稱這是「指揮中心沒有正視新變種BA.2.3.7帶來的危害」，更批評是指揮中心大漏洞。指揮中心表示，自案21070後，本土許多群聚案，包括基隆小吃店、大潭電廠等，皆已是BA.2.3.7。

精神科醫師潘建志在臉書以「吹哨！台灣防疫指揮中心的大漏洞」為題，拍攝影片指稱，指揮中心沒有正視新變種BA.2.3.7給台灣帶來的危害，甚至不承認這個變種的存在，質問「是有意隱匿還是無心的疏忽？」他還表示，「這可能是台灣兒童急性腦炎的元凶」，萬一BA.2.3.7傳遍全世界，「但台灣沒有提早發出警示，那以後永遠進不了WHO了。」

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞則在記者會回應，自台灣最早被檢出的越南入境個案（案21070）後，本土群聚包括基隆小吃店、大潭電廠、台中婚宴群聚等序列均帶有特徵突變，可重分為BA.2.3.7。羅一鈞強調，換言之，4月以來的本土疫情有90%都是BA.2.3.7為主要病毒，但其與一般BA.2.3的致病力差異，尚無相關研究。

羅一鈞解釋，先前都是以BA.2或BA.2.3來簡稱，主要是BA.2.3.7是國際於6月4日才增列通用細分。不過，潘建志所提「可能是兒童急性腦炎元凶」，羅一鈞則說，兒童重症定序結果確實大多數都是BA.2.3.7，但目前並沒有相關研究可佐證就是腦炎元凶。

羅一鈞指出，現今已將病毒分讓給中研院、國衛院從事相關研究，也希望後續對於病毒或是各界擔憂地華人遺傳體質，導致兒童腦炎或MIS-C的情況能有更明確結果。

▲指揮中心7/15說明BA.2.3.7變異株。（圖／指揮中心提供）