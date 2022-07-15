不菸不酒卻罹肺腺癌！　陽光帥醫見肺部陰影傻了：完全沒症狀

記者許宥孺／高雄報導

醫生下診後也是凡人、也會生病！高雄市立大同醫院整形外科主任沈彥廷平日不菸不酒，也有固定健身習慣，不過他卻在去年員工健檢時，意外發現自己罹肺腺癌，經手術切除腫瘤後，加上呼吸訓練，現在預後良好。他也呼籲民眾，及早發現、及早治療。

▲整形男醫沈彥廷擁有高學歷、高收入、高顏值。（圖／沈彥廷醫師提供）

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沈彥廷是同事眼中貨真價實的「黃金單身漢」，不僅有高學歷、高收入，外型保養得宜又會穿搭，不說也不知道，其實他41歲了。

▲整形男醫沈彥廷去年健檢時意外發現自己罹癌。（圖／沈彥廷醫師提供）

「從來都不覺得自己會得癌症。」沈彥廷說，除了醫院工作繁重外，自己的生活作息都很正常，平時會注意飲食，也有穩定的健身習慣。去年9月，醫院安排員工健檢，當時就接受低密度肺部電腦短層檢查，才發現肺葉有0.8公分的陰影；經過3個月持續追蹤，發現陰影仍存在，雖然沒有變大，但經過胸腔醫師判斷，這塊陰影為腫瘤機會偏高，當下即決定接受手術，切除部分肺葉送檢，果真確診肺腺癌第一期。

沈彥廷坦言，他是學醫的，因此發現肺部有陰影時，他心裡就有底，肺部感染比例相對較低，假設經過3個月追蹤，陰影仍存在，判斷為腫瘤機率偏高，所以對他來說，這3個月相當煎熬。

沈彥廷表示，這段時間，角色從醫生變成病人，他需要時間適應，例如以往都是醫生替病患寫手術同意書，如今卻是在病人欄位簽名，對他來說相當衝擊，也能體會到病人的感受。

▲大同醫院整形外科主任沈彥廷不菸不酒，卻在一次員工健檢中，意外發現肺部有陰影。（圖／記者許宥孺攝）

沈彥廷也樂觀地說，覺得自己很慶幸，能早期發現、早期治療，開完刀後，未來只需要穩定追蹤，不必太過擔心。雖然肺葉被切除一部分，但是對肺功能影響不大，起初呼吸會覺得疼痛，因此做了一周的「吹氣球」呼吸訓練。

「沒有體重下降、發燒、食慾不振的症狀！」沈彥廷說，還沒檢查出腫瘤前，身體完全沒有變化，也因為腫瘤只有0.8公分，出現症狀的機率低。由於舅舅在50歲時也被診斷出肺腺癌，研判是家族基因關係。

▲大同醫院副院長、胸腔內科醫師洪仁宇。（圖／記者許宥孺攝）

大同醫院副院長、胸腔內科醫師洪仁宇強調，平日注重飲食、保持健康習慣雖會減少生病可能，但不代表罹癌機率歸零，尤其少鹽、少糖、少攝取脂肪，對於心臟、腎臟等器官保養可能有幫助，但肺部與呼吸有關，因此肺腺癌與空汙、抽菸、職業場所粉塵暴露較有關。

洪仁宇指出，民眾所認知的肺癌患者仍是菸齡久的老菸槍居多，不過近年慢慢發現，家族史中若有父母親、兄弟姊妹也有肺癌，病人本身罹患肺癌機率就會增加，若有2位家族罹肺癌，確診機率又更高。目前國健署有肺癌早期健康篩檢計畫，若家族成員有人確診肺癌，政府目前補助女性45-74歲、男性50-74歲施作免費低劑量電腦斷層掃描篩檢。