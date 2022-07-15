驚悚照慎入！高雄25歲工人踩空摔地　50cm鋼筋直穿右腋窩

▲阮姓工人跌倒致鋼筋刺入右腋窩，當天接受緊急手術將鋼筋移除及傷口清創。（圖／小港醫院提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市小港區上月發生一起工案意外，一名阮姓工人不慎踩空跌倒，一支50多公分長的鋼筋，狠狠地插進他的右腋窩。阮男被送往醫院救治，經移除鋼筋、傷口清創後，隔日即恢復正常手部活動，術後第4天就出院。

小港醫院上月收治一例因工安意外受傷患者，一名25歲的阮姓男工人因工作時不慎跌倒，地上的鋼筋竟不偏不倚的刺入患者的右腋窩，當下沒入腋窩內的長度達10多公分，患者送到小港醫院急診室救治。

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小港醫院表示，經過檢查後排除肺部氣血胸及腋窩血管神經的損傷，當天接受緊急手術將鋼筋移除及傷口清創，術後置放引流管並接受抗生素治療，患者於術後隔日即恢復正常手部活動，且無明顯術後出血或神經損傷等後遺症，術後第4天移除引流管並辦理出院。

▲劉宗憲醫師為患者移除引流管及換藥，無明顯術後出血或神經損傷等後遺症，恢復良好。（圖／小港醫院提供）

執刀的小港醫院整形外科主治醫師劉宗憲說，腋窩異物穿刺傷危險性極高，若傷及鄰近的胸腔可能併發氣血胸導致立即呼吸窘迫，且腋窩內遍佈供應上肢的血管與神經，傷及血管可能導致大出血或上肢壞死，傷及神經可能造成感覺異常或日後手部活動受限。

劉宗憲表示，異物取出建議於全身麻醉下在手術房內進行，倘若有大動脈損傷，可以立即止血並進行修補，再者因鋼筋穿刺後傷口併發感染機會高，須同時進行徹底地傷口清創，才能加速患者術後的復原。

▲劉宗憲醫師提醒，穿刺入身體之鋼筋切記勿拔除，並盡速通知救護人員到場送醫接受醫院完整醫療處置。（圖／小港醫院提供）

劉宗憲提醒，鋼筋穿刺傷雖然較少見，但卻潛藏有立即生命危險或日後嚴重後遺症的狀況，提醒穿刺入身體之鋼筋切記勿拔除，身旁人員固定止血，等待救護人員到場，送醫院做處理，醫療團隊也會進行完整評估，確保異物移除的當下各種突發狀況都能有適當的緊急處理計畫，以患者的安全為第一優先。