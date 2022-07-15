干擾器干擾兌幣機硬幣掉不停　新化警飛象過河逮竊嫌

▲台南市警新化分局循線前往高市，緝獲以電子干擾器，干擾娃娃機兌幣機，竊取硬幣的陳姓男子到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市山上區娃娃機店店內兌幣機，於 6 月份連續遭到歹徒以干擾器干擾兌幣機內主機板，造成機台暫時短路，致硬幣自動掉光，新化警分局案發後鎖定可疑車輛，以車追人前往高市，將陳姓犯嫌查獲，電子干擾器、贓款數千餘元、安非他命及吸食器等證物，全案依毒品、竊盜罪嫌送辦。

警方指出，歹徒利用干擾器干擾兌幣機內主機板，造成機台暫時短路，致硬幣自動掉光，而後機台即恢復正常，讓店家無法及時發現，造成財物損失。案件發生後新化分局長蘇政敏，隨即指示偵查隊、山上分駐所成立 專案小組務必將此歹徒繩之以法。經專案小組調閱監視器，分析比對相關資料，發現作案車輛後，鎖定陳姓犯嫌涉案。

警方向台南地院聲請搜索票，於13日晚間9時許，在高雄市查獲正在娃娃機店內犯案之陳姓嫌犯，並起獲電子干擾器、贓款數千餘元、少量二級毒品安非他命及吸食器等證物，全案依毒品、竊盜罪嫌送辦外，並擴大偵辦中。

新化分局長蘇政敏表示，犯罪手法日新月異，犯罪工具也跟著與時俱 進，警方不會讓作案歹徒一時僥倖而逍遙法外，只要發生刑案警方必全力偵辦，讓不法分子無所遁形，警方同時呼籲有類似案況的娃娃機商店，逕洽新化分局專案小組06-5781019偵辦。