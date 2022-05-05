堅持要領500萬元硬幣　女「從晚上盧到凌晨」判罰1千元

▲林姓女子因與元大銀行發生抵押還款糾紛，向行員表示要提領500萬元的「硬幣」被拒後，竟一路從晚間6時許盧到隔日凌晨12時許。（圖／示意圖，與本案無關／記者賴于榛攝）



記者林冠吟／台北報導

台北一名林姓女子今年1月傍晚6時許，因故前往元大銀行華山分行，向櫃檯行員表示要提領500萬元「硬幣」，熟知行員告知林女無法提領後，林女竟從下午6點一路和行員爭執至隔日凌晨12點40分，堅持就是要提領500萬元的硬幣，最終被盧到受不了的行員怒報警處理。台北地院審理後，也依違反社會秩序維護法，處林女1000元罰鍰。

判決書指出，林姓女子因與元大銀行發生抵押還款糾紛，疑似想報復，竟在今年1月24日下午6點20分前往元大銀行華山分行內，向櫃檯行員表示要提領500萬元的「硬幣」。儘管林女提出存摺封面、取款憑條等相關證件，但行員仍明確告知林女無法交付500萬元的硬幣，但林女卻堅持不罷休，一路從晚間6點20分和行員纏到隔日凌晨12點40分，行員被盧到受不了，憤而報警處理。

台北地院指出，就算林女拿出相關文件，欲領取500萬元的硬幣，但經行員明確告知無法交付，如若有相關爭議或認為銀行違約等情形，也應依金融消費者保護法等機制主張權利，但林女卻執意停留在銀行的營業場所，並堅持停留到隔日凌晨，直到被警方移送，顯然已逾越正當提款權利的行使範圍。

法官表示，審酌林女因與元大銀行不同分行發生抵押還款糾紛，即以上述違序行為滋擾元大銀行，衡量林女事後已與元大銀行就還款糾紛達成合解，依違反社會秩序維護法，處林女1000元罰鍰。