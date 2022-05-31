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社會 社會焦點 保障人權

住家失火3天後「半夜詭現光影」　屋主緊急報案真的逮到人

▲▼市民高架旁一棟矮房突然發生火警，警消疏散6人。（圖／記者游宗樺攝）

▲台北市1處民宅發生火警，火勢撲滅後3天，竟有毒蟲闖入，竊得被燒灼過的外幣銅板。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市松山區今年2月發生一起民宅火警，事後屋主暫時搬到對面與親人同住，不料隔沒幾天，屋主半夜突然發現燒毀的住家竟有光影閃爍，趕緊報案。警方獲報到場，當即追捕康姓毒蟲，並在他身上找到幾枚屋主出國玩剩下的國外硬幣，還有燒灼痕跡，台北地檢署31日依加重竊盜起訴康男。

2月22日凌晨，位於光復南路巷弄內的1棟矮房突然傳出火警，住戶發現後拿滅火器撲救未果，只好打電話求救警消。警消趕抵，疏散住戶及附近民眾共5男1女，約半小時後撲滅火勢，所幸無人受困傷亡，燃燒面積約30平方公尺。

這起火災的起火原因有待調查釐清，屋主被迫暫住對面兒子家中，2天後返家查看，發現家中的保險箱不見了，屋主因此心煩的徹夜無法睡不著，沒想到隔天深夜，他就從兒子家中，眼睜睜看著已經不能住人的家中出現光影，懷疑是小偷持手電筒闖空門，立刻報警。

據了解，屋主報案表示，他看到不只一人出現在家中，但警方獲報前往追捕，只抓到有毒品前科的康姓男子。康男辯稱，當時的確有另外2人也在火災後的空屋內，但他不認識2人身分，也無法清楚交代為何會選擇剛失火，一片焦黑的空屋行竊。

檢察官調查後，發現康男除了攜帶手電筒外，還有螺絲起子等行竊工具，身上又被找到幾枚有明顯燒灼痕跡的外國硬幣，認定康男觸犯加重竊盜罪，依法提起公訴。至於屋主聲稱的保險箱失竊部分，因是在康男被發現前發生的，無證據顯示是康男所偷，因此尚待進一步釐清。

 

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