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高雄刺青男搭火車來專偷精品　南高警跨域合作查緝送辦

▲▲31歲岳姓男子從高雄搭乘火車前來台南，並搭乘計程車前往西門路某百貨公司之2家精品店，竊取名牌皮夾、名牌手環，二分局與高市警方聯手將他查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲31歲岳姓男子從高雄搭乘火車前來台南，並搭乘計程車前往西門路某百貨公司之2家精品店，竊取名牌皮夾、名牌手環，二分局與高市警方聯手將他查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

31歲岳姓男子6月15日從高雄搭乘火車前來台南，前往西門路某百貨公司2家精品店，趁店員不注意之際，各竊取22000元之名牌皮夾、25000元名牌手環得手離去，經店員清點發現店內物品遭竊後向市警二分局南門派出所報案，警方經深入追查查出其身分，並與高市警方聯手將他查獲，但贓物已上網變賣花用一空。

▲▲31歲岳姓男子從高雄搭乘火車前來台南，並搭乘計程車前往西門路某百貨公司之2家精品店，竊取名牌皮夾、名牌手環，二分局與高市警方聯手將他查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南門所所長周有謚獲報後，分析該竊嫌犯案手法嫻熟，且在百貨公司內刻意避開監視器之鏡頭，離開時並以步行及計程車交互運用來企圖製造斷點以規避警方查緝。但員警不放棄的運用及調閱周邊沿線近百支之商家、民宅監視器來輔助分析過濾，也發現其曾前往公園路某家二手精品商家意圖變賣所竊物品，但因無保證卡為店家拒絕，後續再循線追查到火車站。

▲▲31歲岳姓男子從高雄搭乘火車前來台南，並搭乘計程車前往西門路某百貨公司之2家精品店，竊取名牌皮夾、名牌手環，二分局與高市警方聯手將他查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經訪查得知其購票前往高雄市後，再尋求高雄市三民一分局及新興分局服務的警界同學求助。在員警鍥而不捨努力下，也經高雄市警方協助提供岳嫌身分，確認其為列管之毒品治安人口及現住處。員警7月16日前往其住處查緝時，岳嫌所穿著之衣物及手臂上之刺青特徵均與犯案竊嫌相符，乃乖乖跟隨警方返回派出所接受調查，而所竊物品已被他在網路變賣花費殆盡，全案調查後依竊盜罪嫌送辦。

▲▲31歲岳姓男子從高雄搭乘火車前來台南，並搭乘計程車前往西門路某百貨公司之2家精品店，竊取名牌皮夾、名牌手環，二分局與高市警方聯手將他查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局表示，本案得以順利偵破，端賴員警秉持不放棄精神努力的追查偵辦，並統合善用鄰近友軍之資源情報共享，得以將此類跨縣市犯罪竊嫌緝捕歸案；另外也研判竊嫌也可能尚涉嫌類似之案件，民眾如有任何線索，均可與本分局南門派出所（電話06-2148283）來聯繫。

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