快訊／躲養生館夾層被活逮！南投槍手詭笑高喊：我有深仇大恨

記者陳以昇、陳韻如／台中報導

南投康建生技公司槍擊4死案，警方在經過20小時的追緝，於今（15）日下午1時50分在台中中清路一處養生館逮捕到李姓槍手，據了解，李嫌當時藏匿於養生館夾層被警方活逮。稍早李嫌被帶出養生館現場，準備押解歸案，而李嫌見到大批媒體，竟露出詭異笑容大聲呼喊，「我要報仇，我有深仇大恨，我是報仇殺人的」，模樣相當囂張。目前李嫌正準備被帶回調查，全案正積極偵辦中。

▲▼南投康建生技公司槍擊4死案，兇嫌被帶出高喊，「我有深仇大恨」 。（圖／記者陳以昇攝）