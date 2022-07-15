罕見出動霹靂特警！冷血槍手狠殺4人　高規格維安保護家屬

記者戴上容、蔡怡萍／南投報導

南投縣草屯鎮康建生技公司14日傍晚傳出槍擊命案，一名槍手闖入公司，對5人「行刑式」槍決轟頭，導致4人死亡、創辦人賴敏男重傷，4名死者遺體目前放置於南投殯儀館，上午家屬抵達，法醫、檢察官也陸續到場進行相驗。稍早在警方的全力追緝下，於下午1點50分在台中中清路將嫌犯逮捕。另外，此次事件更罕見出動了「特殊任務警力」，也就是「霹靂小組」到殯儀館現場，以高規格保護家屬安全，以免仍有其他共犯或同黨在逃。

▲南投康建生技4死1傷重大槍擊案，警方罕見派出霹靂小組至殯儀館現場保護家屬。（圖／記者戴上容攝，下同）



據了解，南投縣政府警察局針對此次重大案件不敢大意，特別出動了4名「霹靂小組」警力到殯儀館現場維護，每人身上都配有1把槍、警棍、辣椒水、防彈背心等，裝備一應俱全，荷槍實彈於現場執勤，警方表示特別調派警力保護家屬，不敢鬆懈，而檢察官目前也抵達進行遺體相驗中。

警方調查，槍手於昨下午埋伏許久後趁著下班時間闖入公司後，接連將賴敏男、賴敏男胞弟賴鋕卿、課長劉慶彬、賴敏男女兒賴彥予、及張姓女主任「行刑式槍決」，一人一槍、手法十分乾淨俐落，5人均頭部中彈，僅有賴敏男存活，但傷勢相當嚴重，目前仍在醫院觀察，尚未脫離險境。

警方第一時間展開追查掌握兇嫌行蹤，並於今凌晨前往霧峰準備攻堅，不料卻撲空；稍早警方持續追緝，終於在台中市中清路逮捕嫌犯，而整起槍擊犯案動機、背景，以及是否還有其他同黨、幕後藏鏡人等，仍需要進一步持續追查。

▼南投康建生技槍擊4死1重傷，檢察官抵達殯儀館進行相驗。（圖／記者戴上容攝）

