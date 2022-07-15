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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

王碩志／知悉與利用間的內線交易

▲證券交易印花稅擴大徵收範圍，稅率則維持不變。（圖／CFP）

▲公司的內部管理者在購買自家股票時，必須避免在重大消息公布前或公開未滿18小時內買賣自家股票，以免違反內線交易。（圖／CFP）

大雄是某上市公司總經理，在該公司任職多年，深悉該公司體質良好，獲利穩定，近期他有一筆定存將到期，決定將該筆資金轉入股市，購買自家股票。然在該筆定存到期當天早上，大雄在公司內部會議中，得知公司開發之新產品銷售超過預期，且獲得歐美市場訂單，評估公司營收會翻漲數十倍。開完會後，大雄可否再將當日到期的定存解約，購買自己任職公司的股票？

具有一定身分之公司內部人員，對於公司經營之盈虧，有較優勢的資訊獲取可能，如果該公司資訊尚未公開前，任其與其他不知情的投資者同在市場上交易，此種資訊不對等的情況，對其他投資者相當不公，甚至會破壞民眾對市場的信賴，影響投資意願。

我國《證券交易法》第157條之1第1項第1款規定，「公司之董事、監察人、經理人實際知悉發行股票公司有重大影響其股票價格之消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後18小時內，不得對該公司之上市之股票，自行或以他人名義買入或賣出」，也就是俗稱的「禁止內線交易」。

在上開案例中，大雄是公司總經理，屬於法條所明定的經理人，且公司新品銷售良好、打入歐美市場及營收翻倍等資訊，無疑對公司股價及投資者意願有影響，當屬公司重大消息，而該重大消息尚未公開，大雄依前開法條規定，不得買賣自家公司股票，否則即屬內線交易。

倘大雄仍執意買入自家公司股票，依《證券交易法》第171條規定，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金；如獲利達新臺幣一億元以上，則提高刑度為七年以上有期徒刑，得併科新臺幣二千五百萬元以上五億元以下罰金。

又在案例中，大雄在知悉該重大訊息前，早就決定要以到期定存的錢購入自家股票，也就是大雄想要買賣股票的念頭，與本件重大消息無關，大雄是否可據此主張不構成內線交易？此涉及內線交易犯罪學說上的「利用說」（交易者必須是因為重大消息的出現後，利用該資訊去決定股票是否買賣，才成立內線交易）與「知悉說」（交易者只要知悉重大消息後，就不得買賣股票，不論該重大消息是否影響交易者的買賣決定）之爭議。

此在學說、外國立法例上容有爭議，而我國法院實務中，雖曾有持「利用說」見解之案例（例如台灣高等法院99年度金上訴字第47號），但多數的法院見解均採「知悉說」見解（例如最高法院103年度台上字第2093號、105年度台上字第1598號），認為內線交易之禁止，僅須公司內部人具備「獲悉重大影響股價之消息」及「在該消息未公開前，對該公司之股票買入或賣出」即足當之，毋須考量交易者主觀上是否有利用該重大消息。亦即公司內部人於知悉重大消息後，進而買賣股票，是否有藉該交易獲利或避損之意圖，不影響內線交易罪之成立。

本件大雄雖然早已決定以到期解約之定存購買自家公司股票，但因為尚未購入前，得知公司重大消息，為了交易市場之公平，大雄於該消息未公開（或公開未滿18小時）前，均不得買賣自家股票，否則即屬內線交易。

我國《證券交易法》為了使市場投資人均有公平獲取資訊機會，以防止不當使用內線消息，維持交易市場之公平性，設有內線交易禁止之規範。公司的內部管理者在購買自家股票時，務必要注意該條規定，避免在重大消息公布前或公開未滿18小時內買賣自家股票，以免遭罰。

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