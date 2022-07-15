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國務機要費除罪化！陳水扁、吳淑珍將獲免訴　更二審今宣判

▲前總統陳水扁主持《國務機要費案國際記者會》。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統陳水扁所涉國務機要費案，高院更二審將宣判。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

立法院5月底三讀通過《會計法》相關條文修正案，將國務機要費除罪化。外界視為民進黨試圖為前總統陳水扁、吳淑珍夫婦涉及的相關弊案解套。而扁家相關弊案高院更二審15日上午10點將宣判，預計2人將獲判免訴。但2人兒子陳致中、黃睿靚夫婦等人因此所涉偽造文書、洗錢等案件，仍無法免除，將面對刑責。

陳水扁卸任前爆發一連串弊案，其中最重要的弊案就是「國務機要費案」，目前進行更二審審理中。而陳水扁涉案部分，計有龍潭購地弊案、前101董事長陳敏薰買官案、教唆偽證案、南港展覽館弊案，以及龍潭購地弊案的洗錢部分，均先行定讞，法院最後定應執行有期徒刑20年，併科罰金2.5億元；另外吳淑珍也遭判刑17年6月，併科罰金1.54億元確定。

▲▼吳淑珍,陳水扁。（圖／翻攝自Facebook／陳致中）

▲陳水扁、吳淑珍雖定讞，但因健康因素，並未發監。（圖／翻攝自Facebook／陳致中）

不過吳淑珍定讞後，陳致中就於2011年2月發表聲明，指稱母親因1985年車禍癱瘓後，身體狀況持續惡化，如「風中殘燭」。之後監獄拒絕收受吳淑珍，而陳水扁也在入監2年多後，獲准保外就醫。高院對於2人所涉案件，於2016年4月間裁定停止審理程序。

案件轉手由法官李世華接手，決定繼續審理本案，於2020年底起開始陸續傳喚本案相關被告，包含陳致中、黃睿靚夫婦，馬永成、林德訓等人，均陸續到庭陳述，全案於今年4月底言詞辯論終結。

但立法院於5月底三讀通過，將國務機要費除罪化，為本案投下變數。依據《刑事訴訟法》相關規定「犯罪後的法律已廢止其刑罰者，應諭知免訴之判決」，預料本案法官將針對犯國務機要費貪污案者做出「免訴判決」，這包含一審遭重判無期徒刑的陳水扁、吳淑珍，以及一審分別判刑20年、16年的總統辦公室前、後期主任馬永成、林德訓，以及轉為污點證人而獲判免刑的總統府前出納陳鎮慧。

此外，雖有律師主張犯國務機要費貪污案而洗錢者也應獲得免訴，但因洗錢乃將不法所得隱匿，扁家不法所得恐難以詳細切割，故因本案遭洗錢判刑的陳致中、黃睿靚夫婦恐難以脫身，仍須面對刑責。

▼陳致中、黃睿靚夫婦。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼陳致中、黃睿靚夫婦到高等法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

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