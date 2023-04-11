更生人阿凱三證照加身：感謝總裁大哥支持

▲東森集團總裁王令麟（左）協助更生人張登凱（右）復歸社會。（圖／記者徐文彬攝）

記者吳銘峯／台北報導

東森集團總裁王令麟為鼓勵更生人復歸社會，協助在獄中認識的更生人張登凱（阿凱），進入集團工作。阿凱日前一次考取北捷、桃捷、高鐵等三張工作證照，更以講師身分，進監所傳授更生人復歸社會心路歷程。阿凱表示，感謝總裁大哥一直支持他，讓他能有穩定生活，還能回饋社會。

王令麟致力於更生保護工作，除了實際捐助金錢，也協助許多更生人在集團中就業，讓更生人有穩定收入，順利復歸社會。阿凱在兩年前假釋出獄後，也在王令麟的協助下，進入集團物流部門工作，之後又轉到集團內其他部門，負責在捷運內、公車亭等，協助廣告燈箱製作。因此，阿凱在日前連續考取台北捷運、桃園捷運、台灣高鐵等三張工作證照。

不僅如此，阿凱工作之餘也積極回饋社會，致力更生人復歸等公益話題。他4月初獲得南投看守所邀請，到監所內與七十餘名收容人進行演講，暢談復歸社會的心路歷程。另外，由阿凱等10位更生人著作、王令麟撰寫書序的《重生效應》一書，阿凱也持續購書捐贈給監所，目前累計捐出超過1,300本書。

▲更生人張登凱進入南投監獄擔任講師。（圖／張登凱提供）

總是帶著滿滿「正能量」的阿凱，後續還要接受電台訪問、參加其他監所的演講，行程滿檔，感念著總裁大哥的提攜之恩，阿凱絲毫都不覺得疲累。

說到總裁大哥，阿凱滿心只有感謝。他說，「感謝總裁大哥一直支持我、一路協助我，讓我能有穩定的工作、安定的生活，讓我也能有時間更多回饋社會。總裁大哥也一直鼓勵我，尤其是他提到的『人因為學習而改變，人因為分享將愛傳出去』，我一直謹記在心，要學總裁大哥，做更多的公益。」

王令麟致力於更生人保護工作，獲得法界人士一致讚賞，並多次獲獎。他也鼓勵受刑人在監獄中學得一技之長，在監獄中累積收入，出來還能夠創業、做點事情，才能真正的復歸社會。他曾以自己為例，2014年刑滿出監後，至今7年多，集團海內外員工將近6千人、經銷商10多萬人。「我持續的努力與動力都來自於，要讓社會知道，我們更生人是有機會創造更大的社會價值！」

▼更生人張登凱在監獄擔任講師。（圖／張登凱提供）



▼更生人張登凱考取桃捷等3張工作證照。（圖／張登凱提供）