記恨5年前房東多收錢！狂砍34刀殺無辜女還說「殺人很爽快」

▲施姓男子持刀殺害帶看房的女房東，重判無期徒刑定讞。此為示意圖。（圖／pixabay）



記者吳銘峯／台北報導

台中市大學退學的施姓男子，2017年間假借租屋名義，34刀殺害帶看房屋的二房東卓姓女子，施男落網後還宣稱「殺人很爽快」。檢方以隨機殺人起訴，但法院查出，他是記恨5年前房東對他多收費，再加上有亞斯柏格症難以表達情感，最高法院15日將他判處無期徒刑定讞。

本案發生於2017年8月2日，施男當天上午10時許以租屋為名，聯繫台中市太平區某分租套房的二房東卓女（53歲）帶看房。2人碰面後，施男趁著卓女不注意，以預藏的短刀在樓梯間亂刀狂刺卓女全身，卓女倒臥血泊中。直到當天傍晚5時許，其他房客才發現卓女已氣絕。檢警驗屍時估算，死者至少身中34刀，部位涵蓋頭、頸、胸與四肢，造成心、肺、肝、脾全遭刺穿，可見兇手用力極猛，卓女最後因失血過多休克而死。

至於施男行兇後，從容到一間小廟清洗血跡，再變裝搭公車到市區逛街3小時，搭公車折返騎乘機車，企圖製造不在場證明，但仍被檢警循線迅速鎖定，隔天就被逮捕。檢警起出兇刀短刀、假髮、漁夫帽等做案物品。而他在警詢時坦承殺害卓女，卻行兇動機卻推稱不知道；施男甚至說出「殺人很爽快！」「她有叫救命，也伸手想擋住，也想轉身跑，但沒來得及跑就倒下去」，施男最後要求做精神鑑定。檢方認為他行兇時具備行為辨識能力，但查無行兇動機，認定為隨機殺人，提起公訴。

但法院審理時，施男卻主動供稱，他2012年剛進大學時，承租該處黃姓房東的分租套房，事後輾轉得知自己被多收房租，因此懷恨在心；本想去找黃姓房東報復，但卻是卓女出來應門，索性將她殺害。

另外法院委託精神鑑定，認為他是「亞斯柏格症」之患者，因某些腦部功能失調所導致之發展異常，自幼便不理解自己情緒，缺乏感受能力及同理心，無法理解情境，有人際互動障礙，思考、語言、興趣方面皆有特定的形式且偏離常態。但他犯案後「回到現實，其心中雖有些後悔與歉意，卻礙於自閉症類群障礙症之特質，難以作出情感上之表示，自難遽謂其毫無悔意。」因此一二審法院均將他判處無期徒刑、褫奪公權終身。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。