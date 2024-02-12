　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

結婚爽就好！？法務部推出「婚姻法律問題權益保障手冊」　

▲▼法務部推出「婚姻法律問題權益保障手冊」，幫助民眾可以看清結婚的法律相關問題。。（圖／法務部提供）

▲法務部推出「婚姻法律問題權益保障手冊」，幫助民眾可以看清結婚的法律相關問題。（圖／法務部提供）


記者吳銘峯／台北報導

結婚，只要兩個人開心就好嗎？並非如此。結婚有許多法律問題需要注意，包含夫妻財產制、未成年子女相關的權利義務與約定，甚至離婚後要面臨的法律問題，都需要注意。法務部推出「婚姻法律問題權益保障手冊」，幫助民眾可以看清結婚的法律相關問題。

為使民眾瞭解婚姻關係所產生之權利義務，法務部去年委託編撰「婚姻法律問題權益保障手冊」，以婚姻的各階段場景作為設計發想，包含在締結婚姻關係前可以事先約定的內容、夫妻財產制度的差異、各種離婚程序的異同、贍養費與扶養費等經濟負擔約定、未成年子女相關的權利義務與約定等，當中所可能會遇到的法律規範與司法實務。

此外，也針對家庭與子女的關懷機制、相關補助與資源資訊管道之介紹與彙整，及各式程序中專業工作者，在手冊中詳細介紹。法務部希望讓即將進入婚姻關係、已經進入婚姻關係，或是要結束婚姻關係的民眾皆能夠了解自身會面臨到的法律問題，進而拉近當事人雙方在法律知識與資源上的平等，以利婚姻關係之維持與平和結束。

手冊於去年年底編印完成，電子書已同步上線，亦已函請相關機關協助宣導，及轉知戶政、社福中心及法院家事服務中心等單位，又為使讀者方便近用，書籍內容採用電子書形式，用手機就可以隨選點閱，沒有任何時間或空間的限制，還有PDF電子檔可供下載運用，都已經放在法務部網站：首頁/法治視窗/法律資源/民法/身分法（親屬及繼承編）「婚姻法律問題權益保障手冊」電子書項下載（https://www.moj.gov.tw/2204/2528/2529/2530/2533/192444/post），歡迎各界參閱。

ET快訊
景甜坦言「把自己整殘」！青澀學生照曝光　陸網：好突出
燒金紙犯1大忌！　婆婆「辱罵她破格雞」公公出手了
吳慷仁站最後一排！　邵雨薇公開「40親友大合照」
Makiyo離婚拋震撼彈　宣布拼第二胎
低溫特報！　2縣市「非常寒冷」下探6度
薔薔開公司「月薪給快10萬」　5員工福利超佛心
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

結婚爽就好！？法務部推出「婚姻法律問題權益保障手冊」　

高雄女監「家」倍溫馨　助酒駕單親五寶媽改善家庭

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

燒肉店點清酒結果變「噴泉」　原來杯子放反！網：高級洗杯

聚會喝酒遊戲平手加半杯　網：喊過九杯半

大阪銷魂泡泡浴台人5天8次　老司機曝極樂關鍵：超殘廢

大阪銷魂泡泡浴！男5天洗8次　「極上娘」讓客人超殘廢　

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

賣場停車叭一下提醒別插隊　長髮男「喇叭過敏」怒：怎了

結婚爽就好！？法務部推出「婚姻法律問題權益保障手冊」　

高雄女監「家」倍溫馨　助酒駕單親五寶媽改善家庭

甩「老人黨」包袱！朱立倫扮瑪利歐　與藍委PK打電動竟獲勝

「MeToo」18年前就出現！　歐美娛樂圈狂燒…哈維溫斯坦恐關到死

男每次體檢都「血尿」　醫師提醒小心腎：大部分人沒症狀

解鎖8個「Google隱藏彩蛋」　關鍵字曝光！狗派、貓派都能玩

20哈瑪斯成員躲加薩醫院　以軍聯手醫護抓人！直送以色列審訊

2友人「台南工作」沒年終…是常態？一票搖頭曝：關鍵在行業

景甜坦言「把自己整殘」！超青澀學生照曝光　陸網：好突出

小三情人節與人夫出遊！5星飯店激戰產1女　正宮崩潰求償100萬

燒金紙犯1大忌！婆婆「辱罵她破格雞」公公出手了　全場驚呆

何妤玟47歲「只穿內衣」大尺度辣照曝！驚人體態根本少女　靠4運動養成

真魷魚條 買3包送3包 保留現撈完整風味

法律熱門新聞

法務部推「婚姻法律問題權益保障手冊」

高雄女監助收容人　改善家庭狀況

醫院床戰12歲女　「叔叔」性侵定讞

綜藝人性侵恐慌症男子　判刑定讞

5男關一起　牢房竟變炮房

輔大學弟性侵學姊案　判賠90萬確定

房仲疑偷情　女客安全帽沒戴好摔亡

更保董座談更生事業群

湯文章／清潔隊員助人卻被判刑？

洪敏超／欠租不搬家　租霸有竊佔刑責

劉彥君／地上權住宅知多少

給說法／不以財物下注就非賭博嗎

狼父猥褻小六女兒　判刑定讞

給說法／法官、檢察官工作大不同

更多熱門

相關新聞

單親爸養重殘兒　桃園分署送暖

單親爸養重殘兒　桃園分署送暖

法務部行政執行署「執行有愛公義無礙」的理念，持續在機關中推動。桃園分署日前執行到一名積欠28萬餘元稅金的單親爸，發現他獨力撫養因酒駕撞成重度身障的兒子，家境淒涼。消息曝光後，分署內同仁紛紛解囊相助，更有民眾直接匯款繳交單親爸積欠的費用，寒冬送暖。

交往6年拒見男友媽！聽過年1訊息嗨詐

交往6年拒見男友媽！聽過年1訊息嗨詐

尪曝想切雞雞！傳訊給男生：為何我們不能做愛

尪曝想切雞雞！傳訊給男生：為何我們不能做愛

增援打詐150名「檢察官助理」　劍青檢改聲明

增援打詐150名「檢察官助理」　劍青檢改聲明

行竊失風刺死屋主兒　判刑16年定讞

行竊失風刺死屋主兒　判刑16年定讞

關鍵字：

法律人權法務部法律事務司婚姻法律問題權益

讀者迴響

熱門新聞

台灣旅行團大年初三遭丟包！　數百旅客受困越南富國島

罕見！1圖看今晨天氣　鄭明典：太特別了

過年家庭群組開轟！他點名大伯母「吵死了」

擁3妻爆紅！情色之王再娶4妻嘆「7人是極限」

男友脫褲「跟大拇指差不多」　妹子瞄2部位更震撼

即／台語歌手閃狗自撞　車輛翻覆起火

即／初二陪妻回娘家釀悲劇　47歲男吃花枝丸噎死

初三大凶之日！　6禁忌別踩雷

鹽酥雞店沒人！他夾完「下一幕崩潰」：好想落跑

睡到飽禁愛愛！今初三「赤狗日」年節最凶　5禁忌一次看

即／大樂透億元頭獎1注獨得　百萬大紅包開出22組

包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌「臉上留指印」

誘殺直播　他遭政敵連開5槍身亡

初三了！清晨3.3℃急凍　下波強冷空氣時間曝

即／15縣市低溫特報　2縣市有6度以下機率

更多

最夯影音

更多
台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了
櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

燒肉店點清酒結果變「噴泉」　原來杯子放反！網：高級洗杯

燒肉店點清酒結果變「噴泉」　原來杯子放反！網：高級洗杯

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面