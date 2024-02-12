結婚爽就好！？法務部推出「婚姻法律問題權益保障手冊」　

▲法務部推出「婚姻法律問題權益保障手冊」，幫助民眾可以看清結婚的法律相關問題。（圖／法務部提供）



記者吳銘峯／台北報導

結婚，只要兩個人開心就好嗎？並非如此。結婚有許多法律問題需要注意，包含夫妻財產制、未成年子女相關的權利義務與約定，甚至離婚後要面臨的法律問題，都需要注意。法務部推出「婚姻法律問題權益保障手冊」，幫助民眾可以看清結婚的法律相關問題。

為使民眾瞭解婚姻關係所產生之權利義務，法務部去年委託編撰「婚姻法律問題權益保障手冊」，以婚姻的各階段場景作為設計發想，包含在締結婚姻關係前可以事先約定的內容、夫妻財產制度的差異、各種離婚程序的異同、贍養費與扶養費等經濟負擔約定、未成年子女相關的權利義務與約定等，當中所可能會遇到的法律規範與司法實務。

此外，也針對家庭與子女的關懷機制、相關補助與資源資訊管道之介紹與彙整，及各式程序中專業工作者，在手冊中詳細介紹。法務部希望讓即將進入婚姻關係、已經進入婚姻關係，或是要結束婚姻關係的民眾皆能夠了解自身會面臨到的法律問題，進而拉近當事人雙方在法律知識與資源上的平等，以利婚姻關係之維持與平和結束。

手冊於去年年底編印完成，電子書已同步上線，亦已函請相關機關協助宣導，及轉知戶政、社福中心及法院家事服務中心等單位，又為使讀者方便近用，書籍內容採用電子書形式，用手機就可以隨選點閱，沒有任何時間或空間的限制，還有PDF電子檔可供下載運用，都已經放在法務部網站：首頁/法治視窗/法律資源/民法/身分法（親屬及繼承編）「婚姻法律問題權益保障手冊」電子書項下載（https://www.moj.gov.tw/2204/2528/2529/2530/2533/192444/post），歡迎各界參閱。